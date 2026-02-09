Do dramatycznych wydarzeń doszło podczas pobytu rodziny na wakacjach w Egipcie. Trzyletnia Alinka uległa wypadkowi na hotelowym basenie. W krótkim czasie sytuacja stała się krytyczna. Dziewczynka została przewieziona karetką do szpitala w Hurghadzie, gdzie trafiła bez oznak życia. Konieczna była natychmiastowa reanimacja.

„Nasza maleńka córeczka została dostarczona karetką do szpitala bez oznak życia. (...) Na szczęście reanimacja się udała, ale od tamtej chwili trwa walka o życie naszego dziecka” – napisała mama trzylatki w opisie zbiórki.

Lekarzom udało się przywrócić funkcje życiowe dziecka, jednak stan dziewczynki od początku określany jest jako ciężki. Każda kolejna godzina po wypadku miała i nadal ma kluczowe znaczenie dla dalszego rokowania.

Stan zdrowia Alinki. Poważne powikłania płucne i respirator

Po przywróceniu krążenia Alinka została podłączona do respiratora. Dziewczynka doznała ciężkich powikłań płucnych będących następstwem zachłyśnięcia wodą. Jej układ oddechowy nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować, dlatego konieczne jest wspomaganie oddychania przy użyciu specjalistycznej aparatury medycznej.

Lekarze nie ukrywają, że sytuacja jest bardzo poważna. Zachłyśnięcie wodą doprowadziło do gwałtownego pogorszenia stanu płuc, a dodatkowym zagrożeniem jest możliwe niedotlenienie mózgu, do którego mogło dojść w czasie, gdy dziecko nie oddychało samodzielnie. Skala ewentualnych uszkodzeń neurologicznych na tym etapie pozostaje nieznana.

Rodzice dziewczynki czekają na kolejne decyzje zespołu medycznego i wyniki badań, które pozwolą ocenić, jakie konsekwencje zdrowotne może przynieść ten dramatyczny wypadek.

Szpital w Hurghadzie. Trwa walka o życie dziecka

Trzyletnia Alinka przebywa obecnie w szpitalu w Hurghadzie, gdzie zapewniono jej intensywną opiekę medyczną. Leczenie w zagranicznej placówce generuje ogromne koszty, a pobyt na oddziale intensywnej terapii, specjalistyczne badania oraz stałe podtrzymywanie funkcji życiowych wymagają znacznych nakładów finansowych.

Zbiórka na leczenie Alinki z Jabłonnej. Apel matki

W sieci uruchomiono zbiórkę, której celem jest wsparcie leczenia trzylatki. Mama dziewczynki w poruszających słowach opisuje dramat, jaki dotknął ich rodzinę.

„Prawie straciłam moje ukochane dziecko” – napisała, zwracając się z prośbą o pomoc do wszystkich, którzy są w stanie wesprzeć walkę o zdrowie Alinki.

Środki zebrane w ramach zbiórki mają zostać przeznaczone na dalsze leczenie, hospitalizację, specjalistyczną opiekę oraz kolejne etapy terapii, które mogą okazać się niezbędne po ustabilizowaniu stanu dziewczynki. Rodzice podkreślają, że każda wpłata ma realne znaczenie w walce o życie i przyszłość ich córki.