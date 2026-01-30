Przedstawiciele klubów, którzy odmówili rozmów z prezydentem wskazywali, że cel spotkania nie został określony przez stronę prezydencką.

Spotkanie u prezydenta, zabrakło KO i Lewicy

O skierowaniu zaproszenia do przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych poinformował w ubiegły piątek rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Dodał, że spotkania będą dotyczyły „bieżącej współpracy prezydenta z parlamentem”. Przedstawiciele ugrupowań, którzy wzięli udział w spotkaniach, w wypowiedziach dla mediów wskazywali, że rozmawiali z prezydentem m.in. o najistotniejszych dla nich projektach ustaw.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz powiedział w czwartek wieczorem, że „spotkania z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych dały prezydentowi szeroką wiedzę o inicjatywach podejmowanych przez poszczególne ugrupowania”. Jak dodał, niewykluczone, że w przyszłości dojdzie do podobnych spotkań z parlamentarzystami.

PSL mówił o bezpieczeństwie energetycznym

Szef klubu PSL Krzysztof Paszyk powiedział po spotkaniu z prezydentem, że PSL przekazało prezydentowi symboliczną „teczkę polskich spraw” zawierającą ważne projekty ustaw ludowców, związane m.in. z sytuacją rolników i bezpieczeństwem energetycznym; politycy PSL rozmawiali też z głową państwa o projekcie ustawy o tzw. statusie osoby najbliższej.

- Przedstawiliśmy panu prezydentowi naszą argumentację. Zaznaczyliśmy, że nie jest to projekt ideologiczny, tylko wolnościowy, który daje rozwiązania osobom żyjącym w niesformalizowanym związku - powiedziała Magdalena Sroka z PSL.

Polska 2050 apeluje o podpis pod ustawą o kryptowalutach

Bartosz Romowicz z Polski 2050 powiedział, że również jego klub przedstawił prezydentowi swoje inicjatywy ustawodawcze. Jak relacjonował poseł, podczas rozmowy prezydent m.in. wskazał, jakie ma wątpliwości do ustaw czekających na jego podpis, a także do projektów ustaw procedowanych w Sejmie.

Kamil Wnuk, wskazując, o jakich projektach toczyły się rozmowy z prezydentem, na pierwszy miejscu wymienił ustawę o kryptoaktywach. W ubiegłym roku rządowy projekt został zawetowany przez prezydenta. – Teraz ta ustawa pojawiła się ponownie na biurku pana prezydenta z poprawką Polski 2050, wdrażającą w życie tak naprawdę kwestię, o której pan prezydent mówił – powiedział Wnuk.

Jak wynika z informacji przekazanej przez posła Wnuka „na ten moment pan prezydent mówił, że raczej tą ustawę będzie chciał zawetować”. – Miejmy nadzieję, że nasze argumenty (...) do pana prezydenta, do tego środowiska dotrą i że (...) ustawa o kryptoaktywach jak najszybciej się pojawi - dodał Wnuk.

Konfederacja narzekała, że spotkanie z Karolem Nawrockim było za krótkie

Grzegorz Płaczek z Konfederacji poinformował po wyjściu z Pałacu Prezydenckiego, że spotkanie z Nawrockim było „bardzo potrzebne, bardzo merytoryczne, ale niestety bardzo krótkie, trwające tylko godzinę”. Płaczek przekazał, że omówił z prezydentem m.in. „przyszłość polskich przedsiębiorstw” oraz prezydencki projekt ustawy mający na celu obniżenie cen energii elektrycznej. - Rozmawialiśmy o kalendarzu szczepień obowiązkowych i przepisach dotyczących edukacji domowej - dodał.

Razem z apelem o weto do zniesienia dwukadencyjności

Posłowie koła Razem mówili po spotkaniu z prezydentem, że zaapelowali o weto do ustawy o zniesieniu dwukadencyjności w samorządach. Współprzewodnicząca partii Aleksandra Owca wskazała, że podczas spotkania poruszyli też kwestię przygotowanych przez ugrupowanie projektów ustaw. Chodzi m.in. o złożony w Sejmie projekt mający zapewnić ciepłe posiłki dzieciom w szkołach, projekt mający zapobiegać likwidacji przedszkoli, czy projekt ustawy o tzw. podatku antyspekulacyjnym czyli podatku od trzeciej nieruchomości.

Jako ostatni w czwartek z prezydentem spotkali się przedstawiciele największego klubu w Sejmie, czyli PiS; spotkanie przeciągnęło się do wieczora. Rzecznik PiS Rafał Bochenek powiedział dziennikarzom, że rozmawiali z prezydentem o sprawach takich jak zerowy podatek VAT na żywność, podniesienie kwoty wolnej od podatku czy zwolnienia podatkowe dla rodzin wielodzietnych.

Bochenek wskazał tez, że spotkanie z prezydentem miało dwie części - ogólne spotkanie z parlamentarzystami PiS, a potem rozmowy prezydenta ze ścisłym kierownictwem partii; w tej drugiej części - jak podał - uczestniczył szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.