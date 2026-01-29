Kontrole schronisk dla zwierząt w Polsce – wyniki i skala nieprawidłowości

W czwartek główny lekarz weterynarii Paweł Meyer oraz wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak i wiceszef spraw wewnętrznych Tomasz Szymański przedstawili wyniki kontroli przeprowadzonych w schroniskach dla zwierząt.

Paweł Meyer przekazał, że przeprowadzenie kontroli zlecił organom terenowym, wojewódzkim lekarzom weterynarii i powiatowym lekarzom weterynarii. Ich celem było sprawdzenie „warunków bytowych zwierząt w aspekcie warunków pogodowych, które nadchodziły, i kwestii związanych z właściwymi warunkami dla tych zwierząt”. – Zostało wykonanych 368 kontroli. Dwie są jeszcze realizowane. W stosunku do 40 schronisk stwierdzono nieprawidłowości – poinformował.

Dodał, że sam nadzór wojewódzkiego lekarza weterynarii przeprowadził cztery kontrole. - W przypadku czterech schronisk wydane są decyzje. Kolejne będą wydawane niezwłocznie – zaznaczył.

Nieprawidłowości w schroniskach: zamarznięta woda i złe warunki bytowe zwierząt

Zaznaczył, że nieprawidłowości, jakie zostały stwierdzone podczas kontroli w schroniskach, dotyczyły takich rzeczy jak zamarznięta woda dla zwierząt, niewłaściwe ocieplenie budy czy uchybień dotyczących budowy i stanu technicznego, jak również kwestii dokumentacji i procedur.

Wyjaśnił, że w zależności od sytuacji i analizy decyzje mogą być trzy: usunięcie uchybień, wstrzymanie przyjmowania zwierząt do czasu usunięcia uchybień i najbardziej radykalna – zamknięcie schroniska. Dodał, że trzy decyzje były wydane w woj. mazowieckim, a jedna w woj. podkarpackim.

Główny lekarz weterynarii zapowiedział również kolejne działania. – W bieżącym roku zostanie przeprowadzony audyt wszystkich schronisk w całym kraju - zapowiedział Meyer. Wyjaśnił, że będzie miał na celu m.in. ocenę systemu i związanych z nim procedur nadzoru.

Decyzje po kontrolach schronisk: nakazy, zakazy i zamknięcia placówek

Wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak zadeklarował natomiast, że projekt dotyczący Krajowego Rejestru Oznaczonych Psów i Kotów (KROPiK) ma zostać jeszcze w czwartek przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów. – Decyzja w tej sprawie ma zapaść o godz. 12 – powiedział.

Jednolity system czipowania psów dla całego kraju ma być kompatybilny również z systemami unijnymi. – Każdy pies będzie zaczipowany i zarejestrowany – podkreślił. Dodał, że w systemie znajdą się podstawowe informacje dotyczące właściciela zwierzęcia.

– Jeżeli właściciel psa nagle podejmie decyzję, żeby tego psa gdzieś zostawić – oby nigdy tak się nie działo, to system niezwłocznie sprawdzi, do kogo zwierzę należało. W ten sposób ograniczymy w jakimś zakresie bezdomność zwierząt – powiedział.

Zapowiedział, że w przypadku psów system będzie obligatoryjny, zaś w przypadku kotów nieobowiązkowy. Rejestrować również trzeba będzie zwierzęta znajdujące się w schroniskach. System ma być zarządzany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wiceszef MSWiA Tomasz Szymański przekazał natomiast, że w 125 interwencjach policji w schroniskach dla zwierząt przeprowadzonych od początku br. wzięło udział blisko 490 funkcjonariuszy.

Zgłaszanie nieprawidłowości w schroniskach – apel rządu i służb

Zaapelował do organizacji społecznych i osób prywatnych, które wiedzą o nieprawidłowościach w schroniskach, by zgłaszały to zarówno głównemu lekarzowi weterynarii, jak i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

– Dobrostan zwierząt oraz funkcjonowanie ich w należytych warunkach są dla nas priorytetem. Mówimy stanowcze „nie” patoschroniskom – podkreślił.

Szymański poinformował również, że w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego będą analizowane wystąpienia pokontrolne. – Przeanalizujemy zalecenia i wystąpimy do jednostek samorządu terytorialnego, (…) żeby wdrożyć jak najlepsze rozwiązania – zadeklarował.

W ostatnim czasie szerokim echem w mediach odbiła się sprawa schroniska dla zwierząt w Bytomiu (woj. śląskie). Dochodzenie w sprawie znęcania się nad zwierzętami w tej placówce prowadzi mysłowicka policja pod nadzorem tamtejszej prokuratury. W sobotę, po ponownej kontroli, zamknięte zostało schronisko dla zwierząt w Sobolewie na Mazowszu. (PAP)

