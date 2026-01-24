Od godziny 12 miłośnicy zwierząt zebrali się przed urzędem gminy w Sobolewie i domagali się poprawy warunków życia dla psów w schronisku, z którym gmina ma podpisaną umowę. Następnie przenieśli się pod bramy schroniska.

Do sprawy odniósł się premier Donald Tusk, który poinformował o tym fakcie w mediach społecznościowych. Szef rządu podkreślił, że w kwestii dobrostanu zwierząt „nie będzie taryfy ulgowej dla tych, którzy skazują zwierzęta na cierpienie”. W swoim wpisie zauważył również, że sytuacja w Sobolewie jest dowodem na to, iż ludziom brakuje wartości, których można uczyć się od psów, takich jak miłość, wierność i charakter.

Interwencja ta nastąpiła po licznych doniesieniach o niewłaściwych warunkach panujących w placówce, w które w ostatnim czasie angażowała się m.in. piosenkarka Doda.