Kto ma prawo do darmowych leków?

W 2026 roku kluczowym kryterium dostępu do bezpłatnych farmaceutyków jest wiek oraz status zdrowotny. Uprawnionymi grupami są:

Seniorzy powyżej 65. roku życia – osoby, które ukończyły ten próg wiekowy, mają prawo do leków z dedykowanej listy „S”;

Dzieci i młodzież do 18. roku życia – wsparcie obejmuje najmłodszych (lista „DZ”);

Kobiety w ciąży oraz w okresie połogu (do 15 dni po porodzie) – mają dostęp do darmowych leków z listy „C”;

Osoby z niepełnosprawnościami – dotyczy to pacjentów o znacznym stopniu niepełnosprawności, niezależnie od ich wieku.

Jakie leki są dostępne bez opłat?

Należy pamiętać, że darmowe nie są wszystkie leki dostępne w aptekach, a jedynie te, które:

Znalazły się w oficjalnym wykazie leków refundowanych;

Zostały przypisane do konkretnej listy (np. 65+ lub dla dzieci);

Są przepisane na schorzenia objęte wskazaniami refundacyjnymi (zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego).

Procedura otrzymania bezpłatnego leku

Aby pacjent mógł otrzymać lek za 0 zł, muszą zostać spełnione określone wymagania formalne podczas wystawiania recepty:

Weryfikacja uprawnień: Lekarz lub osoba uprawniona do wystawiania recept musi potwierdzić wiek pacjenta (na podstawie numeru PESEL) lub stopień niepełnosprawności;

Oznaczenie recepty: Na dokumencie musi znaleźć się odpowiedni kod uprawnienia dodatkowego (np. „S” dla seniorów, „DZ” dla dzieci, „C” dla kobiet w ciąży);

Wystawca recepty: Receptę na darmowe leki może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (w tym lekarz POZ), a także lekarze specjaliści czy asystenci medyczni uprawnieni do tej czynności.

Cele programu bezpłatnych leków

Rządowy program bezpłatnych leków w 2026 roku pozostaje istotnym elementem polityki prosenioralnej i prorodzinnej. Ma on na celu nie tylko poprawę zdrowia publicznego, ale również zwiększenie dostępności do nowoczesnych terapii dla osób, dla których cena leku mogłaby stanowić barierę w procesie leczenia.