- W przyszłym miesiącu upłyną cztery lata od momentu pełnoskalowego ataku Rosji na Ukrainę. Nasze doświadczenia historyczne potwierdzają prawdę, że nieważne (...) czy Rosja jest carska, czy jest biała, czy czerwona, jej celem jest zawsze chęć podboju. (...) Dlatego wspierałem i nadal będę wspierał wysiłki, które mogą doprowadzić do wypracowania trwałego i sprawiedliwego pokoju oraz zapewnią Europie bezpieczeństwo - podkreślił w czwartek Nawrocki.

Prezydent zaznaczył, że również Polskę dotknęła rosyjska agresja, w postaci ataków cybernetycznych, wtargnięć dronów, sztucznej presji migracyjnej czy dezinformacji. W związku z tym - jak podkreślił - rozbudowujemy w Polsce własne siły zbrojne i ich zdolności do obrony, a „chroniąc Polskę, chronimy także Europę i wywiązujemy się ze wszystkich sojuszniczych zobowiązań".

Nawrocki podkreślił, że nadal będzie wspierał działania zmierzające do modernizacji polskiej armii, oraz że ważne jest, by Polska korzystała przy tym z mocy produkcyjnych własnego przemysłu zbrojeniowego, „ale także kontynuowała zakupy najnowocześniejszego sprzętu od naszych sprawdzonych sojuszników". - W tym przede wszystkim Stanów Zjednoczonych Ameryki i Republiki Korei Południowej - dodał.(PAP)