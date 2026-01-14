Postępowanie dotyczy podejrzenia wręczenia w 2021 roku korzyści majątkowej w zamian za możliwość eksternistycznego zdania egzaminu końcowego na studiach podyplomowych MBA w Collegium Humanum. Prokuratura uznała, że prof. Klimek uzyskał w ten sposób dyplom, który następnie miał umożliwić mu objęcie funkcji w radzie nadzorczej spółki Igrzyska Europejskie 2023. Sam zainteresowany stanowczo zaprzecza wszystkim zarzutom i twierdzi, że sprawa opiera się na błędnej interpretacji legalnych działań finansowych uczelni.

W oficjalnym komunikacie skierowanym do pracowników, studentów i doktorantów rektor AKF podkreślił, że zawieszenie pełnienia funkcji ma charakter wyłącznie formalny i czasowy. Jednocześnie zapewnił, że nie wręczył nikomu żadnej korzyści majątkowej, a przelew uznany przez śledczych za element przestępstwa był – jak twierdzi – standardowym transferem środków pomiędzy uczelniami, zrealizowanym w ramach projektu finansowanego z funduszy unijnych.

Zarzuty wobec rektora AKF i tło śledztwa Collegium Humanum

Postępowanie, w ramach którego prokuratura postawiła zarzuty rektorowi krakowskiej uczelni, jest elementem szerokiego śledztwa dotyczącego działalności Collegium Humanum. Sprawa prowadzona jest od 2022 roku. Według ustaleń śledczych prof. Andrzejowi Klimkowi zarzucono wręczenie w 2021 roku przedstawicielowi tej uczelni korzyści majątkowej w zamian za możliwość eksternistycznego przystąpienia do egzaminu końcowego na studiach podyplomowych MBA.

Wątek ten pojawia się w szerszym kontekście afery związanej z Collegium Humanum, w której prokurator sporządził akt oskarżenia przeciwko 29 osobom. Oskarżonym zarzucono łącznie 67 czynów. Wątek dotyczący rektora AKF jest jednym z elementów tego wielowątkowego postępowania, ale – jak podkreśla sam zainteresowany – w jego ocenie opiera się na błędnej interpretacji faktów.

„Nikomu żadnej korzyści majątkowej nie wręczyłem”

Gazeta Krakowska zwróciła się w tej sprawie bezpośrednio prof. Andrzeja Klimka, który wyraził zgodę na publikację nazwiska. Rektor krakowskiej uczelni jednoznacznie zaprzecza zarzutom i twierdzi, że nie wręczył nikomu żadnej korzyści majątkowej.

– Zdecydowałem się na podyplomowe studia w CH, ponieważ były one najtańsze z MBA oferowanych przez różne uczelnie. W moim przypadku za „wręczenie korzyści majątkowej” prokuratura uznała oficjalny przelew za studia menadżerskie wykonany z konta bankowego AKF – a więc przelew z uczelni na uczelnię, około 10 tys. zł – zrealizowany w ramach projektu unijnego pn. „Zintegrowany program rozwoju AWF w Krakowie”, który był wtedy realizowany przez uczelnię, z udziałem w sumie 500 studentów i 70 pracowników. W dodatku tę „korzyść majątkową” miałem wręczyć człowiekowi, którego nawet nie znam. Ponadto odmówiono mi przeprowadzenia konfrontacji z tą osobą oraz nie wyrażono zgody na badanie z użyciem wariografu, które jednoznacznie potwierdziłoby prawdziwość moich zeznań. Zostałem zatem pozbawiony możliwości obiektywnego udowodnienia swoich racji – podkreśla Andrzej Klimek.

Z jego relacji wynika, że studia menedżerskie w Collegium Humanum rozpoczął w 2021 roku. Egzamin końcowy zdał w trybie eksternistycznym. Jak zaznacza, takie rozwiązanie zostało mu zasugerowane, gdy skontaktował się z uczelnią z pytaniem o indywidualną organizację studiów i możliwość uznania efektów uczenia się, wynikających z kilkunastoletniego doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji rektora publicznej uczelni.

Dyplom MBA i rada nadzorcza spółki Igrzyska Europejskie 2023

Drugim elementem zarzutów wobec rektora AKF jest kwestia wykorzystania dyplomu MBA do objęcia funkcji w radzie nadzorczej spółki Igrzyska Europejskie 2023. Prokuratura uznała, że uzyskany dyplom umożliwił mu dopuszczenie do pracy w tym gremium.

– Chodzi o spółkę Igrzyska Europejskie 2023, gdzie byłem członkiem, a potem przewodniczącym rady nadzorczej. Nie przypuszczałem nawet, że dyplom MBA jest tam potrzebny, byłem przekonany, że członkostwo w RN zaproponowano mi ze względu na pełnienie funkcji rektora „sportowej uczelni”, na obiektach której planowano organizację zawodów w ramach Igrzysk. To była spółka samorządowa zawiązana tylko dla organizacji jednej sportowej imprezy – powiedział nam prof. Klimek.

Jak wynika z jego wypowiedzi, w momencie obejmowania funkcji w radzie nadzorczej nie traktował dyplomu MBA jako kluczowego warunku formalnego, a raczej jako element uzupełniający jego doświadczenie zawodowe.

Oświadczenie rektora i mechanizm zawieszenia funkcji

8 stycznia 2026 roku prof. Andrzej Klimek poinformował pracowników, studentów i doktorantów AKF w Krakowie o czasowym zawieszeniu pełnienia funkcji rektora. Decyzja została przekazana drogą mailową. Rektor powołał się na przepisy ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, które przewidują obowiązek zawieszenia rektora w sytuacji, gdy toczy się wobec niego postępowanie sądowe.

„Ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” zawiera zapis dotyczący zawieszenia pełnienia funkcji przez rektora, jeśli toczy się przeciwko niemu postępowanie sądowe. Ponieważ takie postępowanie zostało wszczęte, zmuszony jestem do czasowego zawieszenia pełnienia tej funkcji do momentu jego umorzenia, co mam nadzieję, biorąc pod uwagę niezgodność postawionych zarzutów ze stanem faktycznym, nastąpi w niedługim czasie. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że wspomniany wyżej zapis ustawy, nie jest spójny z konstytucyjnym prawem „domniemania niewinności”, lecz mimo tej niezgodności, w chwili obecnej musi być respektowany”.

Ciągłość zarządzania Akademią Kultury Fizycznej w Krakowie

W swoim oświadczeniu prof. Klimek szczegółowo odniósł się również do kwestii bieżącego funkcjonowania uczelni. Podczas okresu zawieszenia obowiązki rektora przejęła prof. Anna Marchewka. Jednocześnie zaproponowała ona dotychczasowemu rektorowi objęcie obowiązków prorektora ds. nauki, na co wyraził on zgodę.

„Podczas czasowego zawieszenia pełnienia przeze mnie funkcji rektora, pełniącą obowiązki rektora AKF w Krakowie będzie prorektor ds. nauki prof. Anna Marchewka. Pani Profesor zaproponowała mi przejęcie obowiązków prorektora ds. nauki, na co wyraziłem zgodę. Pełniąc obowiązki prorektora będę wspierał Panią p.o. rektor, we wszystkich sprawach związanych z zarządzaniem uczelnią, szczególnie tych, które rozpoczęły się w roku ubiegłym a do chwili obecnej nie zostały zakończone. Ciągłość zarządzania będzie zatem, w okresie zawieszenia, zachowana”.

Rektor odniósł się także do konsekwencji tej sytuacji dla społeczności akademickiej.

„Bardzo przepraszam za wszelkie niedogodności związane z zaistniałą sytuacją, mając nadzieję, że sprawa niebawem pozytywnie się zakończy, co poskutkuje powrotem na zajmowane wcześniej stanowiska”.

Aktualny stan władz uczelni

We wtorek 13 stycznia na stronie internetowej krakowskiej Akademii Kultury Fizycznej opublikowano informację potwierdzającą zmiany organizacyjne. Zgodnie z komunikatem p.o. rektora uczelni jest obecnie prof. Anna Marchewka, natomiast p.o. prorektora ds. nauki – prof. Andrzej Klimek. Uczelnia funkcjonuje w niezmienionym trybie, a rozpoczęte wcześniej procesy zarządcze i dydaktyczne mają być kontynuowane bez przerw.