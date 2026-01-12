Ochrona Ziobry przez "represje"

Wcześniej w poniedziałek na X adwokat poinformował, że Ziobro, wobec którego w Polsce toczy się postępowanie karne dotyczące nadużyć przy Funduszu Sprawiedliwości, uzyskał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech. Decyzję tę podjęto z powodu – jak uznały władze Węgier – naruszeń praw i wolności w Polsce oraz m.in. działań prokuratury, w wyniku których doszło do „szeregu działań noszących znamiona politycznie motywowanych represji politycznych”.

Na briefingu prasowym Lewandowski przypomniał, że w konsekwencji działań obecnych władz Polski wobec jego klienta doszło do unieważnienia jego paszportów, co - jak ocenił - miało charakter dodatkowej represji i świadczyło o szczególnym zaangażowaniu służb w tę sprawę. O unieważnienie Ziobrze paszportu i paszportu dyplomatycznego wystąpiła Prokuratura Krajowa, która prowadzi wielowątkowe śledztwo dotyczące m.in. ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości.

– Na mocy tej decyzji zostanie wydany odpowiedni dokument Konwencji Genewskiej, która umożliwia poruszanie się mojemu klientowi - powiedział adwokat. W odpowiedzi na pytanie PAP obrońca polityka doprecyzował, że podstawą wydania tego dokumentu będzie decyzja władz węgierskich o udzieleniu ochrony międzynarodowej Ziobrze. - Minister Ziobro jest traktowany jako osoba objęta ochroną międzynarodową z uwagi na prześladowania polityczne w swoim kraju - dodał.

Według niego Ziobro obecnie przebywa na Węgrzech. Prawnik nie chciał jednak odnosić się do ewentualnych planów swojego klienta.

Czym jest paszport genewski?

Genewski Dokument Podróży (GDP) nie daje posiadaczowi dodatkowej ochrony przed organami ścigania. Dokument ten pełni funkcję paszportu, którego uchodźca z reguły nie może otrzymać w swoim kraju, i nie nadaje posiadaczowi żadnych specjalnych przywilejów ani praw, poza prawem do podróży i powrotu do kraju, który go wydał. GDP także umożliwia podróże do państw, które go honorują. Na Węgrzech, po uzyskaniu statusu uchodźcy, o dokument wnioskuje się do Krajowej Dyrekcji Generalnej ds. Cudzoziemców (OIF).

Dokument ten jest wydawany osobom posiadającym status uchodźcy na podstawie Konwencji Genewskiej z 1951 r. przez państwo, w którym uchodźca mieszka. Tzw. paszport genewski nie zapewnia ochrony przed krajowymi czy międzynarodowymi nakazami aresztowania, w tym ENA. Jakakolwiek ochrona danej osoby może wynikać z posiadania przez nią statusu uchodźcy, jednak sam dokument – Genewski Dokument Podróży – nie daje dodatkowych przywilejów w tym zakresie.

Zarzuty dla Ziobry - kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą

Z kolei Ziobro oświadczył w poniedziałek na X, że pozostanie za granicą do czasu, gdy „w Polsce zostaną przywrócone rzeczywiste gwarancje praworządności”. Poinformował ponadto, że wystąpił o objęcie ochroną międzynarodową swojej żony Patrycji Koteckiej.

Wobec Ziobry toczy się postępowanie Prokuratury Krajowej, która zarzuca mu, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

15 stycznia zaplanowane jest posiedzenie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa, który ma odnieść się do wniosku prokuratury o zastosowanie aresztu wobec Ziobry na trzy miesiące.(PAP)

nno/ ugw/