Kto tu rządzi? Tusk, Trump i wojna w PiS [PIĄTY ELEMENT]
Kto naprawdę rządzi? Kulisy władzy w Polsce i napięcia na światowej scenie
W tym odcinku programu „Piąty Element” Joanna Miziołek i Tomasz Pietryga analizują najważniejsze wydarzenia polityczne ostatnich dni, łącząc polską politykę wewnętrzną z coraz bardziej niestabilną sytuacją międzynarodową. To rozmowa o realnej władzy, konfliktach na szczytach polityki i decyzjach, które będą miały konsekwencje na lata.
Spotkanie Tusk– Nawrocki: przełom czy polityczny teatr?
Jednym z głównych tematów odcinka jest spotkanie Donalda Tuska i Karola Nawrockiego. Prowadzący zastanawiają się, czy to początek nowego etapu relacji między rządem a prezydentem, czy jedynie gest symboliczny, którego prawdziwe znaczenie ujawni się dopiero w oficjalnych oświadczeniach obu stron.
Kluczowe pytania brzmią:
kto wyjdzie z tego spotkania wzmocniony politycznie,
jaka narracja trafi do wyborców,
i czy możliwe jest choć minimalne porozumienie w sprawach bezpieczeństwa i polityki zagranicznej.
Trump, Wenezuela i brutalna prawda o prawie międzynarodowym
Duża część rozmowy dotyczy Donalda Trumpa, Wenezueli i kondycji prawa międzynarodowego. Czy silne państwa nadal muszą się nim przejmować? A może – jak pokazują ostatnie wydarzenia – prawo działa tylko wobec słabszych?
W programie padają mocne tezy o tym, że:
prawo międzynarodowe przestaje być realnym ograniczeniem dla najsilniejszych,
liczą się interesy, bezpieczeństwo i geopolityczna siła,
a Polska musi bardzo ostrożnie balansować między wartościami a racją stanu.
Weta prezydenta i napięcia wokół ustaw
Autorzy programu analizują również wetowanie ustaw przez Karola Nawrockiego oraz spory wokół projektów dotyczących m.in. rynku pracy i roli państwa. Czy prezydent rzeczywiście działa automatycznie przeciwko rządowi, czy każde weto ma konkretne uzasadnienie?
Szczególne emocje budzą:
projekty dotyczące umów cywilnoprawnych,
rola Państwowej Inspekcji Pracy,
oraz pytanie, czy rząd Donalda Tuska wycofał się z reform z powodów merytorycznych, czy czysto politycznych.
PiS od środka: konflikty, frakcje i Morawiecki
Na koniec — Prawo i Sprawiedliwość. Coraz bardziej widoczne są wewnętrzne konflikty, publiczne starcia polityków i spekulacje dotyczące przyszłości przywództwa w partii. W rozmowie pojawia się nazwisko Mateusza Morawieckiego i pytanie, czy były premier buduje własne zaplecze polityczne.
Czy to tylko:
prężenie muskułów przed wyborami,
walka o miejsca na listach,
czy zapowiedź głębszych zmian w układzie sił na prawicy?
To odcinek o polityce bez iluzji — o władzy, interesach i konfliktach, które rozgrywają się zarówno w Warszawie, jak i daleko poza jej granicami. Jeśli chcesz zrozumieć, co naprawdę dzieje się za kulisami polskiej polityki, ten odcinek jest obowiązkowy.
