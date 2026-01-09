Kto tu rządzi? Tusk, Trump i wojna w PiS [PIĄTY ELEMENT]

Kto naprawdę rządzi? Kulisy władzy w Polsce i napięcia na światowej scenie

W tym odcinku programu „Piąty Element” Joanna Miziołek i Tomasz Pietryga analizują najważniejsze wydarzenia polityczne ostatnich dni, łącząc polską politykę wewnętrzną z coraz bardziej niestabilną sytuacją międzynarodową. To rozmowa o realnej władzy, konfliktach na szczytach polityki i decyzjach, które będą miały konsekwencje na lata.

Spotkanie Tusk– Nawrocki: przełom czy polityczny teatr?

Jednym z głównych tematów odcinka jest spotkanie Donalda Tuska i Karola Nawrockiego. Prowadzący zastanawiają się, czy to początek nowego etapu relacji między rządem a prezydentem, czy jedynie gest symboliczny, którego prawdziwe znaczenie ujawni się dopiero w oficjalnych oświadczeniach obu stron.



Kluczowe pytania brzmią:

kto wyjdzie z tego spotkania wzmocniony politycznie,

jaka narracja trafi do wyborców,

i czy możliwe jest choć minimalne porozumienie w sprawach bezpieczeństwa i polityki zagranicznej.

Trump, Wenezuela i brutalna prawda o prawie międzynarodowym

Duża część rozmowy dotyczy Donalda Trumpa, Wenezueli i kondycji prawa międzynarodowego. Czy silne państwa nadal muszą się nim przejmować? A może – jak pokazują ostatnie wydarzenia – prawo działa tylko wobec słabszych?

W programie padają mocne tezy o tym, że:

prawo międzynarodowe przestaje być realnym ograniczeniem dla najsilniejszych,

liczą się interesy, bezpieczeństwo i geopolityczna siła,

a Polska musi bardzo ostrożnie balansować między wartościami a racją stanu.

Weta prezydenta i napięcia wokół ustaw

Autorzy programu analizują również wetowanie ustaw przez Karola Nawrockiego oraz spory wokół projektów dotyczących m.in. rynku pracy i roli państwa. Czy prezydent rzeczywiście działa automatycznie przeciwko rządowi, czy każde weto ma konkretne uzasadnienie?



Szczególne emocje budzą:

projekty dotyczące umów cywilnoprawnych,

rola Państwowej Inspekcji Pracy,

oraz pytanie, czy rząd Donalda Tuska wycofał się z reform z powodów merytorycznych, czy czysto politycznych.

PiS od środka: konflikty, frakcje i Morawiecki

Na koniec — Prawo i Sprawiedliwość. Coraz bardziej widoczne są wewnętrzne konflikty, publiczne starcia polityków i spekulacje dotyczące przyszłości przywództwa w partii. W rozmowie pojawia się nazwisko Mateusza Morawieckiego i pytanie, czy były premier buduje własne zaplecze polityczne.

Czy to tylko:

prężenie muskułów przed wyborami,

walka o miejsca na listach,

czy zapowiedź głębszych zmian w układzie sił na prawicy?

To odcinek o polityce bez iluzji — o władzy, interesach i konfliktach, które rozgrywają się zarówno w Warszawie, jak i daleko poza jej granicami. Jeśli chcesz zrozumieć, co naprawdę dzieje się za kulisami polskiej polityki, ten odcinek jest obowiązkowy.