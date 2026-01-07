Z komunikatu KAS wynika, że objęła ona swoim działaniem 164 podmioty, a łączna kwota nieprawidłowości to prawie 118 miliardów złotych. W toku działań KAS stwierdziła nieprawidłowości polegające m.in. na naruszeniu zasad przyznawania i rozliczania dotacji, i innej pomocy publicznej, wydatkowaniu środków publicznych sprzecznie z ustalonym planem finansowym czy wykorzystaniu dotacji i innej pomocy niezgodnie z przeznaczeniem.
– W związku z dokonywanymi ustaleniami, przewiduje się złożenie kolejnych zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa – czytamy w komunikacie KAS.
Audyty i kontrole tego typu KAS prowadzi regularnie. W październiku 2025 roku informowała o ujawnieniu nieprawidłowości na kwotę 117 miliardów złotych.