KAS przerwała nielegalny handel elektrycznymi rowerami i hulajnogami: zabezpieczono ponad 2 tysiące pojazdów i dokumenty

Funkcjonariusze Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku wykryli, że na jednym z popularnych portali aukcyjnych w kraju oferowano rowery i hulajnogi elektryczne po zaniżonych cenach, bez uiszczania należnych podatków. W wyniku działań kontrolnych KAS w powiecie sochaczewskim (woj. mazowieckie) przeszukano siedziby firm, magazyny oraz biura księgowe. Zabezpieczono ponad 2 tys. sztuk elektrycznych pojazdów, a także dokumentację księgową i transportową, komputery, telefony oraz nośniki danych, które mogą stanowić kluczowy dowód w śledztwie.

Śledztwo w sprawie nielegalnego handlu elektrycznymi rowerami i hulajnogami nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Płocku

Śledztwo w tej sprawie prowadzi PUCS w Białymstoku pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Płocku. Do tej pory przesłuchano kilkadziesiąt osób, a eksperci analizują zebrany materiał dowodowy oraz identyfikują osoby odpowiedzialne za proceder. Ze wstępnych ustaleń wynika, że działania przestępców mogły narazić budżet państwa na straty rzędu co najmniej 168 mln zł z tytułu nieopłaconego cła i podatku VAT.

KAS przerwała nielegalny handel elektrycznymi rowerami i hulajnogami: sprawa jest rozwojowa

Funkcjonariusze KAS podkreślają, że sprawa jest rozwojowa, a dalsze działania mogą doprowadzić do wykrycia kolejnych nielegalnych transakcji i osób zaangażowanych w proceder. Śledczy nie wykluczają nowych zatrzymań i dalszych zabezpieczeń towaru.