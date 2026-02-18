W najnowszym odcinku "Polska-Europa-Świat" analizujemy, czy relacje USA–Europa faktycznie się poprawiają, czy raczej wchodzą w nową fazę. Rozmawiamy o procesie "de-riskingu" wobec Stanów Zjednoczonych, o strategicznym znaczeniu Polski w NATO oraz o tym, dlaczego po Monachium Rubio poleciał prosto do Budapesztu.
W drugiej części przyglądamy się sytuacji na Węgrzech przed wyborami parlamentarnymi 2026. Czy Viktor Orbán utrzyma władzę? Jakie znaczenie mają te wybory dla Unii Europejskiej i dla Waszyngtonu? I czy Węgry rzeczywiście stały się kluczowym partnerem administracji Donalda Trumpa w Europie?
Karolina Wójcicka i Michał Potocki rozmawiają o przyszłości sojuszu transatlantyckiego, o roli Polski w zmieniającym się układzie sił i o tym, czy Europa powinna przygotować się na trwałą zmianę w polityce amerykańskiej.