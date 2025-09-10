AKTUALIZACJA

Przed godziną 8 zakończyło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa związane z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej

Atak rosyjskich dronów

W środę nad ranem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, Polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony.

Minister obrony we wpisie na platformie X przekazał, że „na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne a polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne śledziły kilkanaście obiektów, które naruszyły przestrzeń powietrzną”. Wicepremier poinformował, że w przypadku obiektów mogących stanowić zagrożenie Dowódca Operacyjny RSZ zdecydował o ich neutralizacji.

„Drony, które mogły stanowić zagrożenie zostały zestrzelone. Trwają działania związane z poszukiwaniem i wskazaniem miejsc możliwego upadku elementów obiektów” - podsumował Kosiniak-Kamysz.

Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk poinformował, że w związku z naruszeniem granicy Polski, premier Donald Tusk znajduje się na miejscu działań. Zapewnił, że resort jest informowany o sytuacji przez Dowódcę Operacyjnego Sił Zbrojnych.

„W związku z pojawiającymi się informacjami proszę, aby przekazywać dalej tylko informacje przekazywane przez wojsko i przez służby państwowe. Na miejscu działań jest Premier Donald Tusk” - przekazał na X Cezary Tomczyk.

Prezydent w kontakcie z MON i premierem

Prezydent Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o sytuacji w związku naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej - przekazało w środę Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Został niezwłocznie poinformowany i jest w stałym kontakcie z premierem oraz MON - podał rzecznik prezydenta.

BBN przekazało na platformie X, że prezydent jest na bieżąco informowany o sytuacji.

„Prosimy o śledzenie komunikatów i poleganie na informacjach wychodzących ze strategicznych dowództw Sił Zbrojnych RP oraz służb. Ogromne wyrazy wdzięczności kierujemy do wszystkich osób zaangażowanych w ochronę polskiego nieba. Prosimy także wszystkich o zachowanie spokoju” - przekazało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz również za pośrednictwem X podał, że prezydent został niezwłocznie poinformowany o naruszeniach polskiej przestrzeni powietrznej i jest w stałym kontakcie z premierem oraz MON.

Żołnierze WOT wezwani

W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej i uruchomieniem naziemnych zespołów poszukiwawczo-ratowniczych wprowadzono skrócony czas stawiennictwa dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Żołnierze WOT mogą otrzymać wezwanie do natychmiastowego stawiennictwa w jednostkach: do sześciu godzin w województwach: podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim, do 12 godzin w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, świętokrzyskim i małopolskim.

WOT apeluje, by w przypadku natrafienia na fragmenty obiektów nie podchodzić do nich i poinformować policję.

(PAP)

mbed/ bst/