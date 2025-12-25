Minister ds. ropy i gazu Mohsen Paknejad poinformował w październiku, że odkryte zasoby gazu w złożu Pazan wynoszą około 280 miliardów metrów sześciennych. To ilość niemal trzykrotnie większa niż całkowite udokumentowane zasoby gazu ziemnego w Polsce. W irańskiej narracji podkreśla się, że mamy do czynienia z jednym z najważniejszych odkryć ostatnich lat, szczególnie w kontekście wcześniejszego zastoju prac poszukiwawczych.

Złoże Pazan położone jest około 21 kilometrów od miasta Jam, w południowej prowincji Boszahr. Region ten od dawna uznawany jest za perspektywiczny, jednak przez osiem lat prace poszukiwawcze były tam wstrzymane. Jak zaznaczył Paknejad, dopiero wznowienie drugiego odwiertu poszukiwawczego pozwoliło natrafić na obfite złoża gazu, które wcześniej pozostawały poza zasięgiem eksploatacji.

Osiem lat przerwy i przełom po wznowieniu odwiertów

Według ministra, kluczowe znaczenie miała decyzja o powrocie do badań geologicznych po długiej przerwie. Prace na tym obszarze zostały zawieszone na osiem lat, co wpisuje się w szerszy kontekst problemów irańskiego sektora energetycznego, dotkniętego sankcjami i ograniczonym dostępem do technologii. Wznowienie drugiego odwiertu okazało się momentem przełomowym – to właśnie wtedy potwierdzono skalę zasobów, które dziś określane są na 280 miliardów metrów sześciennych.

Paknejad przekazał również orientacyjny harmonogram dalszych działań. Według obecnych założeń wydobycie gazu z nowego złoża może rozpocząć się za około 40 miesięcy. Oznacza to, że realne uruchomienie produkcji nastąpi dopiero w drugiej połowie dekady, o ile nie pojawią się opóźnienia technologiczne lub polityczne.

Iran w światowej czołówce zasobów gazu ziemnego

Nowe odkrycie wzmacnia pozycję Iranu jako jednego z kluczowych graczy na globalnym rynku gazu ziemnego. Eksperci szacują, że całkowite zasoby tego surowca w Iranie wynoszą około 30 bilionów metrów sześciennych. Taki poziom lokuje Teheran na pierwszym lub drugim miejscu na świecie, w zależności od przyjętej metodologii i źródeł danych.

Oficjalnie większe zasoby, sięgające około 47 bilionów metrów sześciennych, przypisuje się Rosja. Warto jednak podkreślić, że te dane nie były w pełni weryfikowane przez niezależnych ekspertów. Koncern BP oszacował rosyjskie złoża na „tylko” 33 biliony metrów sześciennych, co znacząco zmniejsza dystans między Moskwą a Teheranem.

Gaz ziemny a geopolityka i rynek energii

Choć odkrycie złoża Pazan ma ogromne znaczenie surowcowe, jego wpływ na światowy rynek gazu nie będzie natychmiastowy. Zapowiedź rozpoczęcia wydobycia za około 40 miesięcy oznacza, że w krótkiej perspektywie nie zmieni ono układu sił ani cen surowca. Jednocześnie dla Iranu jest to ważny argument polityczny i gospodarczy, pokazujący potencjał kraju mimo wieloletnich ograniczeń.

Warto także zwrócić uwagę na skalę porównawczą. Same zasoby złoża Pazan, wynoszące 280 miliardów metrów sześciennych, niemal trzykrotnie przewyższają zasoby gazowe Polska. To zestawienie często pojawia się w komentarzach irańskich mediów i polityków, podkreślających znaczenie nowego odkrycia w kontekście regionalnym i globalnym.