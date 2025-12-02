„Czas kryzysu energetycznego po napaści Rosji na Ukrainę powoli się kończy. W kontekście horyzontalnym, chcemy, żeby cena energii w przyszłym roku była na poziomie zamrożonej, która obowiązywała w roku obecnym” – mówi dr Konrad Wojnarowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii. Komentuje także propozycję prezydenta na obniżkę cen prądu, zyski spółek dystrybucyjnych, ustawę sieciową i projekt Krajowego Planu w dziedzinie Energii i Klimatu (KPEiK).
