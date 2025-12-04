„Ze spółką Duna Polska S.A. została podpisana umowa na budowę korytarzy transportowych dojazdowych przy budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego – ETAP 1, realizowana w formule zaprojektuj - wybuduj. Obejmuje ona przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowanej oraz wykonanie robót budowlanych. Cała umowa przekracza 75,6 mln zł netto” - podała spółka CPK w komunikacie.

Przypomniano, że we wrześniu wybrana została najkorzystniejsza ofertę złożoną w postępowaniu dot. modernizacji i budowy części dróg. Teraz podpisano umowę ws. pierwszego etapu budowy korytarzy transportowych przy budowie CPK. Jak poinformowano, chodzi o korytarze nr 5, 7 i 11, a opcjonalnie także korytarz nr. 4.

Umowa przewiduje m.in. sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń; wykonanie robót polegających na budowie dróg wraz ze skrzyżowaniami, węzłami itp. oraz uzyskanie wszelkich zgód i pozwoleń niezbędnych do otrzymania pozwolenia na użytkowanie, a także sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

Dodano, że zakończenie prac planowane jest na IV kwartał 2027 roku.

Zgodnie z planem postępowań inwestycyjnych spółki CPK w latach 2026-2028 uruchomionych ma zostać niemal 100 postępowań przetargowych o wartości powyżej 1 mln zł netto każdy. W 2026 roku orientacyjna wartość przetargów ma sięgnąć ok. 40 mld zł. Największe z nich mają dotyczyć budowy dróg, a także robót budowlanych na linii kolejowej Warszawa – Łódź oraz budowy infrastruktury lotniskowej.

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, aby w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku.

Według przyjętego harmonogramu budowa Lotniska CPK na terenie gmin: Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem KDP w Polsce: Warszawa – CPK – Łódź. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.