Regulacja ma objąć m.in. „loot boxy”, czyli występujące w grach komputerowych skrzynki z losową zawartością, które użytkownicy nabywają za pieniądze. Ma to pozwolić na skuteczniejszą ochronę osób małoletnich, przed uzależnieniami. Przedstawicielem wnioskodawców projektu jest wiceminister cyfryzacji, poseł Michał Gramatyka.

W projekcie przewidziano wprowadzenie nowego punktu w definicji gier losowych: „gry o wirtualne dobra” nabywane za środki pieniężne. Rozwiązania te, mają na celu zakwalifikowanie do katalogu nowych typów gier, które spełniają ustawowe przesłanki.

Według wnioskodawcy doprecyzowanie definicji pozwoli skuteczniej chronić osoby małoletnie, które stanowią „znaczną część” odbiorców gier komputerowych i są „bardziej podatne na zachowania impulsywne oraz ryzyko uzależnień”.

Jak zauważono, niektóre mechanizmy stosowane przez twórców gier, promują i zachęcają graczy do kupowania większej ilości skrzynek, co może sprzyjać rozwojowi zachowań o charakterze hazardowym.

Projekt przewiduje również, że prowadzenie gier o wirtualne dobra będzie wymagało uzyskania zezwolenia, a w przypadku niewielkiej wartości puli wygranych – zgłoszenia, na wzór rozwiązań dotyczących loterii fantowych i gier bingo fantowych.

Urządzanie tych gier ma być możliwe wyłącznie w internecie, a obowiązujący zakaz udziału osób poniżej 18. roku życia obejmie również tę kategorię gier.

W projekcie przewidziano również, że urządzanie takich gier będzie wyłączone z obowiązku podatkowego i monopolu państwowego. Podmiot prowadzący gry, będzie miał obowiązek wdrożyć szczegółowy regulamin „odpowiedzialnej gry” - w szczególności informacje o zakazie gry dla osób poniżej 18 r.ż., procedurę weryfikacji wieku, a także uzyskać odpowiednie zezwolenie.

Przewidziano w nim także, że podmiot prowadzący takie gry, który nie posiada siedziby na terenie Polski, będzie zobowiązany do wyznaczenia przedstawiciela na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu).