"Przedszkole to miejsce, gdzie dziecko po raz pierwszy staje się uczniem życia - wśród bajek, piosenek i wspólnego śmiechu. Przedszkole to nie jest mała szkoła, dlatego z całą stanowczością sprzeciwiamy się projektowi podstawy programowej wychowania przedszkolnego" - czytamy w jednym z pism, które trafiły do minister Barbary Nowackiej i wiceminister Katarzyny Lubnauer. Podpisali go m.in. uznani eksperci oświatowi, przedstawiciele organizacji pozarządowych i prawnicy. Apelują o ponowne przekazanie projektu autorom, "w obecnej formie jest to szkodliwy dla dzieci dokument, który nie powinien ujrzeć światła dziennego" - uważają.

Swoje stanowisko w sprawie projektu wcześniej przedstawiła również Rada ds. monitorowania wdrażania reformy oświaty im. Komisji Edukacji Narodowej. Ta postulowała z kolei, by nową podstawę programową oprzeć na obowiązującej, jednak z uwzględnieniem zagrożeń wynikających ze stosowania nowych technologii. Rada ds. Reformy zarekomendowała kontynuowanie prac nad dokumentem.

MEN pracuje nad nową podstawą programową. RPO podkreśla edukację antydyskryminacyjną
Największe emocje wśród przeciwników kierunku zmian proponowanych przez zespół IBE wzbudza zapis dotyczący nauki pisania. - Dzieci powinny wycinać, lepić z masy solnej, rozwijać motorykę małą i dużą, a nie być sadzane przy stolikach do wypełniania kolejnych kart pracy, które wydawnictwa sprzedają z zyskiem - wskazuje dr Karol Dudek-Różycki, nauczyciel i przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych (PSNPP), jeden z sygnatariuszy listu do MEN.

Dr Dudek-Różycki uważa też, że w projekcie powinien zostać uwzględniony całkowity zakaz korzystania z ekranów w przedszkolach. - Puszczanie dzieciom bajek i innych treści z YouTube’a czy podobnych serwisów jest szkodliwe. Może prowadzić m.in. do rozwoju tzw. autyzmu cyfrowego, opóźnień w rozwoju mowy czy problemów ze wzrokiem - mówi. - Państwo absolutnie nie powinno wzmacniać ani promować takich praktyk - dodaje.

Sporną kwestią jest też ograniczenie czasu spędzanego na świeżym powietrzu - dotychczas zalecano, by odbywało się to codziennie, natomiast w nowym projekcie zapisano "przynajmniej raz w tygodniu". - To zagraża nie tylko fizycznemu, ale i psychicznemu rozwojowi najmłodszych - argumentuje dr Dudek-Różycki.

Zmiany w przedszkolach. Perspektywa autorów projektu

Autorzy projektu odpierają zarzuty krytyków. - Nieuprawnione jest ocenianie zapisów dokumentu w oderwaniu od ich kontekstu i bez odniesienia do całościowego obrazu dziecka w wieku przedszkolnym. Dokument ten należy interpretować przez pryzmat jego rzeczywistych potrzeb: swobodnej zabawy, aktywności fizycznej, eksploracji i codziennego kontaktu z otoczeniem - mówi DGP Agnieszka Kuźba, nauczycielka przedszkola z ponad 30-letnim stażem, współautorka projektu. Jej zdaniem krytyka nauki pisania w przedszkolu to nieporozumienie.

- Spontaniczne kreślenie znaków graficznych jest naturalnym etapem - dziecko może odwzorowywać litery czy symbole, ale to jeszcze nie nauka pisania. Podstawa nie narzuca formy tych znaków, lecz wspiera rozwój ekspresji graficznej zgodnie z możliwościami dziecka - podkreśla.

Przekonuje, że projekt nie ogranicza też aktywności dzieci na powietrzu, a jego celem jest uwzględnienie m.in. problemów z infrastrukturą i warunkami lokalowymi placówek. - Zapis "co najmniej raz w tygodniu" to pewna próba urealnienia formalnych wymagań - zastrzega. I dodaje, że celowe, okazjonalne korzystanie z określonych urządzeń cyfrowych - takich jak mikroskop, aparat czy odtwarzacz - nie powoduje uzależnienia ani nie zakłóca rozwoju. - Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy urządzenia cyfrowe zastępują bezpośrednie działanie, relacje i kontakt z przyrodą - mówi.

