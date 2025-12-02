Wiceprezes BGK, Marta Postuła, poinformowała, że od lutego – dzięki podpisaniu umowy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym – będzie obowiązywała wyższa pula gwarancji z programu Investmax.

- Zwiększamy o 1,43 mld zł akcję gwarancyjną oraz możliwy wolumen akcji kredytowej o 1,79 mld zł. Dla firm z sektora MŚP to bardzo ważny element, bo zwiększamy pulę gwarancji prawie dwukrotnie – powiedziała wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego.

Jak podaje BGK, całkowity „potencjał” gwarancyjny wzrósł dzięki temu do 2,9 mld zł, a maksymalna wartość kredytów, które mogą być objęte gwarancją do 3,6 mld zł. Nowe zasady będą obowiązywać od lutego 2026 r.

Gwarancje dla MŚP nakręcają gospodarkę

Jak wskazała Postuła, znaczenie gwarancji w polskim systemie finansowym rośnie i są one coraz bardziej nakierowane na potrzeby przedsiębiorców.

- Polska gospodarka opiera się na małych i średnich przedsiębiorstwach. One są ważnym elementem ekosystemu gospodarczego, ale też mają istotny wpływ na PKB i dzięki nim możemy się szczycić dziś, że mamy wzrost 3,8 proc. To trzeci, po Danii i Irlandii, najlepszy wynik w UE – podkreśliła Postuła.

W zeszłym tygodniu Główny Urząd Statystyczny podał, że w III kwartale polska gospodarka urosła o 3,8 proc.

Gwarancje jako instrument antycykliczny

Pytana przez DGP, czy trwające pobudzenie gospodarcze przekłada się na niższy popyt na gwarancje – jako efekt większej stabilności finansowej firm – czy na wyższy – jako efekt pobudzenia aktywności gospodarczej – Postuła wskazała, że zależy to od konkretnego instrumentu gwarancyjnego.

- Wzrost gospodarczy i fakt, że walczymy o pobudzenie inwestycji, pobudza zapotrzebowanie na instrumenty takie jak InvestMax. Dlatego staraliśmy się o zwiększenie tej puli – wyjaśniła.

Mateusz Olszak, dyrektor departamentu gwarancji i poręczeń w BGK, dodał, że jest to instrument antycykliczny i obecne wolumeny gwarancji są wyższe niż w czasach przed COVID czy przed I fazą wojny w Ukrainie.

- W teorii, skoro rośnie PKB to powinno być tak, że zapotrzebowanie jest mniejsze. Ale widzimy rosnące zainteresowanie, ze względu na ciągły rozwój programów gwarancyjnych, co jest efektem identyfikowania nowych potrzeb polskich przedsiębiorców – powiedział Olszak.

Jaka jest wartość gwarancji udzielonych przez BGK?

Bank Gospodarstwa Krajowego udziela gwarancji od 12 lat. Obecnie ma w portfolio 7 narzędzi gwarancyjnych dla polskich firm.

Od 2013 r. do końca listopada 2025 r. za pośrednictwem BGK z systemu gwarancji skorzystało 349 tys. polskich przedsiębiorstw. Łączna wartość 916 tys. udzielonych gwarancji to 354 mld zł.