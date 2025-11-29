Katastrofa śmigłowca pod Rzeszowem – służby potwierdzają tragiczne informacje

W sobotę, 29 listopada 2025 roku, około godziny 16, w podrzeszowskiej Malawie doszło do poważnej katastrofy lotniczej. Straż pożarna potwierdziła, że rozbił się tam śmigłowiec Robinson R44 II „F-Heat” .

Trudny teren i gęsta mgła. Ratownicy wciąż pracują na miejscu zdarzenia

Służby ratunkowe natychmiast skierowano na miejsce zdarzenia. Do akcji zadysponowano jednostki straży pożarnej, policję oraz zespoły ratownictwa medycznego. Według pierwszych informacji maszyna spadła w trudno dostępnym terenie, na pograniczu lasu, w którym – jak informują świadkowie – służby poszukiwały ciał.

Drogi zamknięte, okolica zabezpieczona. Co wiadomo o przebiegu wypadku?

Jak donoszą media, do katastrofy doszło w pobliżu wieży św. Magdaleny. Droga prowadząca z Malawy w kierunku Cierpisza została całkowicie wyłączona z ruchu. Dziennikarze relacjonują, że w rejonie działa kilkadziesiąt pojazdów służb, a widoczność znacznie utrudnia gęsta mgła.

- Kiedy strażacy przybyli na miejsce to śmigłowiec już był spalony, tylko się tlił. To był prywatny helikopter, na jego pokładzie było dwóch mężczyzn- powiedział w rozmowie z WP.pl st. kpt. Jan Czerwonka z KM PSP w Rzeszowie.

Śledczy rozpoczęli działania. Ustalane są przyczyny katastrofy w Malawie

Akcja ratunkowa oraz czynności prowadzone przez policję i prokuraturę wciąż trwają. Na ten moment nie podano informacji na temat możliwych przyczyn katastrofy. Wiadomo jednak, że są ofiary - w katastrofie śmigłowca w Malawie zginęły dwie osoby.