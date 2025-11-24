Tomasz Lewandowski, wiceminister w tym resorcie, tłumaczy, że dzięki rankingowi kupujący będzie mógł samodzielnie ocenić, czy zakup nieruchomości od danego dewelopera wiąże się z dodatkowym ryzykiem. Takie narzędzie może zwiększyć poczucie bezpieczeństwa konsumentów.
Resort rozważa także udostępnienie danych o cenach jednostkowych mieszkań, pod warunkiem jednak, że w przestrzeni publicznej nie pojawią się nadmierne emocje związane z ujawnianiem szczegółowych danych o konkretnych transakcjach. Już dziś takie informacje są dostępne w Rejestrze Cen Nieruchomości.
Uruchomienie rządowego portalu ma ułatwić porównywanie ofert dotyczących mieszkań oraz domów i wyboru tych najkorzystniejszych. ©℗
