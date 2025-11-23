Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dofinansowaniem objęte są inwestycje dotyczące rolnictwa precyzyjnego w budynkach lub budowlach służących do prowadzenia produkcji zwierzęcej (tzw. obszar A) oraz inwestycje dotyczące maszyn do zbioru (tzw. obszar D).

W każdym z obszarów dofinansowanie może wynieść 300 tys. zł. Przy czym refundacją objętych jest standardowo 45 proc. kosztów kwalifikowalnych, a 65 proc. – jeśli chodzi o rolników, którzy nie ukończyli 41. roku życia.

Jacy rolnicy mogą ubiegać się o dopłaty w ARiMR?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że wsparcie w obszarze A skierowane jest do rolników (osób fizycznych i prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, wspólników spółek cywilnych), natomiast beneficjentem pomocy z obszaru D może być grupa rolników (do której należą co najmniej trzy osoby).

W obu przypadkach roczny przychód ze sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwie (nie większym niż 300 ha i o wielkości ekonomicznej 25 tys. – 250 tys. euro) musi wynosić minimum 75 tys. zł, a prowadzona działalność nie może służyć wyłącznie celom naukowo-badawczym).

Na co poszły dotacje dla rolników przyznawane w 2025 r.?

O wsparcie na inwestycje w gospodarstwach rolnych, które zwiększają konkurencyjność, polscy rolnicy mogą ubiegać się przez miesiąc - od 20 listopada do 19 grudnia. Po tym terminie wnioski będą rozpatrywane, a dotacje przyznawane.

Podobnie sytuacja wyglądała w zeszłym roku. Wtedy polscy rolnicy mogli ubiegać się o dofinansowanie inwestycji w tzw. obszarze B – produkcja ekologiczna oraz tzw. obszarze C– przechowalnictwo i przygotowanie produktów do sprzedaży.

Od 21 listopada do 31 grudnia 2024 r. do ARiMR wpłynęło ponad 3,1 tys. wniosków, a 600 z nich dotyczyło wsparcia produkcji ekologicznej. Wsparcie finansowane jest z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.