Ostrzeżenie GIS: rakotwórcze substancje wykryte w podbieraku do pierogów

W trakcie urzędowej kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Sanitarną (GIS) wykryto, że z popularnego akcesorium kuchennego przenikają do żywności niepożądane substancje chemiczne — tzw. pierwszorzędowe aminy aromatyczne, czyli substancje rakotwórcze.

Jakie substancje znaleziono? GIS informuje o groźnych aminach aromatycznych w akcesorium kuchennym

Związki te mogą być szkodliwe dla zdrowia człowieka i zgodnie z obowiązującymi przepisami nie powinny pojawiać się w produktach spożywczych. Chodzi o tzw. podbierak do pierogów.

O jaki produkt chodzi? Szczegółowe dane podbieraka wycofanego z rynku

Produkt: Podbierak do pierogów Nylon Scoop 11,75” (30cm)

Numer partii: 5907354177103

Kod kreskowy: 5907354177103

Importer: ROZETTE Sp. z.o.o., ul. Daleka 8/26, 02-024 Warszawa

Dystrybutor: P.H.U. TOPAZ Sp. z o.o., ul. Kolejowa 3b, 08-300 Sokołów Podlaski

Kraj pochodzenia: Chiny

/> />

Ostrzeżenie GIS: natychmiastowe wycofanie akcesoriów przez importera i komunikaty dla klientów

GIS alarmuje i apeluje o zaprzestanie używania podbieraka. Jednocześnie informuje, że importer odpowiedzialny za wprowadzenie na rynek akcesoriów kuchennych zawierających niebezpieczną substancję natychmiast podjął działania zmierzające do wycofania produktu z obrotu, a we współpracy z dystrybutorem przekazał stosowne informacje konsumentom. Dystrybutor zadeklarował również, że w punktach sprzedaży zostaną umieszczone komunikaty dla klientów indywidualnych dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości. GIS na bieżąco nadzoruje proces wycofywania zakwestionowanych produktów przez podmioty działające na terenie kraju.