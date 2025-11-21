Ostrzeżenie GIS: salmonella w suplementach diety. Czy jej spożycie zagraża zdrowiu?
Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał w czwartek, 21 listopada 2025 r., ostrzeżenie dotyczące suplementu diety, w próbce którego stwierdzono obecność salmonelli. Chodzi o Błonnik 350 g marki Oleofarm. Przypominamy, że spożycie zanieczyszczonego pałeczkami salmonelli produktu wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego.
Dane partii suplementu, w stosunku, do którego GIS wydał ostrzeżenie
- Błonnik 350 g
- Numer partii: 240384.
- Data minimalnej trwałości: 03.2026.
- Producent: Oleofarm Sp. z o.o. ul. Mokronoska 8, 52-407 Wrocław.
Komunikat GIS w sprawie salmonelli w suplementach
GIS zakomunikował, że „wyniku kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono obecność Salmonella spp. w jednej z pięciu próbek suplementu diety”. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania przedmiotowego produktu z obrotu. GIS potwierdził, że „producent po otrzymaniu informacji o zidentyfikowaniu zagrożenia podjął decyzję i rozpoczął realizację procedury wycofania przedmiotowej partii produktu z rynku” i „prowadzi postępowanie wyjaśniające w celu zidentyfikowania pierwotnej przyczyny powstania zagrożenia”.
