Wielkopolska policja: naboje na torach pod Ostrowem Wielkopolskim

Wielkopolska policja przekazała w mediach społecznościowych w piątek przedpołudniem, że na remontowanym odcinku torów kolejowych w okolicy Ostrowa Wielkopolskiego znalezione zostały naboje karabinowe. Są to naboje tzw. ślepe. - To naszym zdaniem prowokacja i sprawdzanie służb. Znajdziemy tego kogoś i pociągniemy do odpowiedzialności karnej - dodała policja.

Mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, cytowany przez RMF FM, przekazał, że sprawą zajmuje się specjalna grupa śledcza. Trwają poszukiwania sprawcy.

Informacje o nabojach przekazali policji pracownicy techniczni PKP.

Akt dywersji na torach

Przypomnijmy: w tym tygodniu na trasie Warszawa – Dorohusk doszło do aktów dywersji. W miejscowości Mika (woj. mazowieckie, pow. garwoliński) eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. W innym miejscu niedaleko stacji kolejowej Gołąb (pow. puławski, woj. lubelskie) w niedzielę pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

Premier Donald Tusk poinformował we wtorek w Sejmie, że służby zidentyfikowały sprawców, a ich działania miały charakter celowy i przygotowany. Zniszczone torowisko w miejscowości Mika oraz poważne uszkodzenia linii kolejowej niedaleko Puław spowodowały realne zagrożenie dla setek pasażerów oraz płynności transportu na jednym z najważniejszych szlaków wschodniej Polski.

Prezydent Karol Nawrocki podpisał w czwartek postanowienie o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP do pomocy Policji w ramach operacji „Horyzont”. Żołnierze wesprą policjantów m.in. w ochronie strategicznych linii kolejowych.

W związku z aktem terrorystycznymrząd ogłosił wprowadzenie trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE — prawie najwyższego w czterostopniowej skali — na wybranych liniach kolejowych.