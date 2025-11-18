Premier zapowiedział w Sejmie, że jeszcze we wtorek wyda zarządzenie o wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE „na określonych liniach kolejowych”. Ma to związek z sobotnim aktem terrorystycznym na torze w pobliżu stacji Mika (pow. garwoliński, woj. mazowieckie) między Warszawą a Lublinem.

Według informacji resortu spraw wewnętrznych stopnie alarmowe na podstawie ustawy o działaniach antyterrorystycznych wprowadzano w naszym kraju podczas międzynarodowych wydarzeń, a później w związku z zagrożeniem wynikającym z napaści Rosji na Ukrainę.

Najwyższy poziom zagrożenia w Polsce

System jest czterostopniowy – ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA (najwyższy) – i tak samo dla cyberprzestrzeni – ALFA-CRP, BRAVO-CRP, CHARLIE-CRP i DELTA-CRP. Obecnie w całym kraju do 30 listopada obowiązują stopnie alarmowe BRAVO i BRAVO-CRP i takie same dla polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami kraju.

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb i administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności.

Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i szefa ABW, a w przypadkach niecierpiących zwłoki – minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii szefa ABW, informując o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów.

Zadania organów państwa związane z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP.

Stopnie alarmowe w Polsce. Co oznacza stopień CHARLIE?

Po raz pierwszy – od 7 do 10 lipca 2016 r. w związku ze szczytem NATO w Warszawie – wprowadzono pierwszy stopień alarmowy ALFA.

Od 20 lipca do 1 sierpnia 2016 r. na całym terytorium RP obowiązywał pierwszy stopień alarmowy ALFA, a w cyberprzestrzeni drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP w związku z 31. Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie.

Podczas odbywającego się w Katowicach światowego szczytu klimatycznego – 24. Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (COP24) – pierwszy stopień alarmowy ALFA wprowadzono na obszarze województwa śląskiego oraz miasta Krakowa. Obowiązywał od 26 listopada do 15 grudnia 2018 r.

Od 11 do 15 lutego 2019 r. w Warszawie wprowadzono pierwszy stopień alarmowy ALFA i drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP obowiązujące podczas spotkania ministerialnego dotyczącego bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie.

Podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019 – na całym terytorium RP wprowadzono drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP, który obowiązywał od 23 do 27 maja 2019 r.

Pierwszy stopień alarmowy ALFA i pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP obowiązywał też od 28 sierpnia 2019 r. do 3 września 2019 r. – wprowadzono go na całym terytorium RP w związku z obchodami 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Dotyczący ochrony cyberprzestrzeni drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP wprowadzono na terytorium RP w związku z wyborami do Sejmu i Senatu w 2019 – obowiązywał od 10 do 14 października 2019 r.

Drugi stopień alarmowy BRAVO na obszarze województwa małopolskiego, a na pozostałym terytorium RP pierwszy stopień alarmowy ALFA oraz pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP wprowadzono na całym terytorium RP na czas uroczystości upamiętniających 75. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Te stopnie alarmowe obowiązywały od 23 do 29 stycznia 2020 r.

Podczas wyborów prezydenckich w 2020 r. drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP obowiązywał od 26 do 29 czerwca 2020 r. oraz od 10 do 13 lipca 2020 r. podczas ich drugiej tury na całym terytorium RP.

W związku z katowickim Szczytem Cyfrowym ONZ (UN Internet Governance Forum 2021) pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP obowiązywał od 5 do 10 grudnia 2021 r. na całym terytorium RP.

Resort w informacji o dotychczasowych stopniach alarmowych przypomniał, że po wystąpieniu podwyższonego zagrożenia o charakterze terrorystycznym wynikającego z sytuacji geopolitycznej w regionie, w tym zbrojnego ataku na Ukrainę oraz działań hybrydowych ze strony Rosji i Białorusi – a także potencjalnego ryzyka dla bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przy napiętej sytuacji w regionie od 18 do 23 stycznia oraz od 15 do 21 lutego 2022 r. – wprowadzono w całym kraju pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP.

Podwyższono go tuż przed agresją Rosji na Ukrainę – wtedy na całym terytorium RP wprowadzono trzeci stopień alarmowy CHARLIE-CRP, który obowiązywał od 21 lutego 2022 r. od godz. 21.00 do 29 lutego 2024 r. Potem został on obniżony do drugiego stopnia alarmowego BRAVO-CRP – obowiązuje od 1 marca 2024 r. do 30 listopada 2025 r., ale obecny okres zapewne zostanie przedłużony.

W związku z atakiem wprowadzono też drugi stopień alarmowy BRAVO, który obowiązywał od 28 lutego 2022 r. do 15 kwietnia 2022 r. w woj. lubelskim oraz podkarpackim, a później i obecnie nie tylko na całym terytorium RP, ale też wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami kraju. Dla niej drugi stopień alarmowy BRAVO obowiązuje od 6 października 2022 r. Te stopnie obowiązują również do 30 listopada 2025 r., ale premier prawdopodobnie również je przedłuży. (PAP)