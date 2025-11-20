Za zmianami było 47 radnych, wstrzymało się od głosu ośmiu.

Co obejmą zakazy?

Tym samym rozszerzono katalog zachowań zabronionych w komunikacji miejskiej o zakaz zajmowania przez pasażera więcej niż jednego miejsca siedzącego w pojeździe, a także zakaz leżenia na miejscach przeznaczonych do siedzenia oraz umieszczania na nich bagażu lub innych przedmiotów, jeżeli uniemożliwia to korzystanie z tych miejsc innym pasażerom.

Jak wyjaśnił sekretarz miasta Maciej Fijałkowski, potrzeba wprowadzenia takich zmian wynika z powtarzających się właśnie takich sytuacji. Zachowania takie powodują niezadowolenie wśród współpasażerów, którzy skarżą się, że pomimo posiadania ważnego biletu nie mogą skorzystać z miejsca siedzącego.

Kiedy zakazy wejdą w życie?

Natomiast służby porządkowe, w tym Straż Miejska, Policja, a także kontrolerzy biletów oraz pracownicy nadzoru ruchu, wielokrotnie sygnalizowali, iż brak jednoznacznego przepisu odnoszącego się do określonych, konkretnych zachowań stanowi istotną przeszkodę w podejmowaniu interwencji. W takich sytuacjach służby po prostu od nich odstępowały.

Zmiany zaczną obowiązywać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. (PAP)

