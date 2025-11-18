JSW z rekordowymi stratami: 11,1 mld zł w dziewięć kwartałów. To zły znak dla pracowników

W ostatnich dziewięciu kwartałach Grupa Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) wygenerowała łączne straty sięgające 11,1 mld zł. Tak głęboka zapaść finansowa doprowadziła do niemal całkowitego wyczerpania stabilizacyjnego funduszu inwestycyjnego, na którym wcześniej zgromadzono 5,7 mld zł. Do listopada bieżącego roku w rezerwie pozostawało już tylko około 100 mln zł.

Aneks do porozumienia ze związkami. JSW ogranicza gwarancje zatrudnienia

Teraz spółka podejmuje konkretne działania — tłumacząc się pogarszającą sytuacją — zawarła z największymi związkami zawodowymi aneks do obowiązującego od marca 2021 r. porozumienia zbiorowego. Dokument ten dotyczy gwarancji zatrudnienia.

Rosnące koszty pracy w JSW. Średnia pensja pracowników na poziomie 15,6 tys. zł brutto

Warto przypomnieć, że w 2024 r. w JSW pracowało około 32 tys. osób, czyli o 2 tys. więcej niż rok wcześniej i aż o 5 tys. więcej niż sześć lat temu. Rosnące koszty pracy są jednym z kluczowych obciążeń: w 2024 r. przeciętna pensja w spółce sięgała 15,6 tys. zł brutto, co stanowiło aż 48 proc. wszystkich kosztów operacyjnych.

Problemy finansowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej nie są nowe — już wcześniej informowano, że środki odłożone na trudniejsze czasy zostały praktycznie wyczerpane. Zarząd długo unikał tematu redukcji etatów, próbując ratować sytuację przez ograniczanie inwestycji. Jednak przedłużający się okres słabej koniunktury — rozpoczęty w trzecim kwartale 2023 r. — wymusił na spółce bardziej zdecydowane kroki. Wszystko wskazuje na to, że liczba pracowników spółki zacznie w najbliższych miesiącach spadać.

Kogo nie obejmą gwarancje zatrudnienia? Lista wyłączeń w JSW

Zgodnie z nowym aneksem, ochrona etatów nie dotyczy już kilku grup zatrudnionych. Z listy wyłączono:

pracowników Biura Zarządu,

osoby zatrudnione w Zakładzie Wsparcia Produkcji,

pracowników kopalń pracujących na stanowiskach nierobotniczych na powierzchni (z wyjątkiem pracowników działu Przeróbki Mechanicznej oraz dozoru powierzchniowego),

osoby posiadające prawo do emerytury,

pracowników określanych jako „regularnie destabilizujących organizację pracy”.

To pierwszy tak otwarty sygnał, że spółka przygotowuje się do redukcji zatrudnienia. Na razie jednak nie podaje skali planowanych zmian.