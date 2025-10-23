Zderzenie na prostym odcinku DK10

Poważny wypadek z udziałem autokaru szkolnego sparaliżował ruch na drodze krajowej nr 10 w Wielkopolsce. Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 10:00 na odcinku prostej drogi między miejscowościami Stara Łubianka a Piła.

Jak doszło do wypadku autokaru przewożącego dzieci?

Jak wynika ze wstępnych ustaleń służb, autokar przewożący 41 uczniów i 8 opiekunów najechał na tył samochodu ciężarowego transportującego gaz LNG. W kolizji uczestniczył również samochód osobowy. Siła uderzenia była na tyle duża, że pojazdy zablokowały oba pasy ruchu, co doprowadziło do całkowitego wstrzymania przejazdu w tym rejonie.

Na miejscu wszystkie służby ratunkowe - dzieci bez poważnych obrażeń

Na miejsce szybko dotarły służby ratunkowe – policja, straż pożarna oraz pogotowie. Na szczęście obyło się bez ofiar. Kilkoro dzieci doznało lekkich obrażeń i otrzymało pomoc medyczną na miejscu zdarzenia. Jak przekazała Komenda Powiatowa Policji w Pile, żadne z poszkodowanych nie wymagało hospitalizacji.