W czwartek, 16 października 2025 r., bus wiozący dzieci do lokalnego przedszkola w nieustalonych jeszcze okolicznościach wypadł z jezdni i z dużą prędkością uderzył w drzewo. Do zdarzenia doszło ok. godziny 8:00 w miejscowości Gulczewo w woj. wielkopolskim.

Wszyscy pasażerowie ranni

Busem jechało troje dzieci, pracownik przedszkola oraz kierowca. Jak donoszą media, wszyscy są ranni. Natychmiast wezwano służby ratunkowe. Na miejscu lądował helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

— Na miejscu pracuje Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, są ambulansy, policja i strażacy. Ranni są transportowani do szpitali” — poinformował mł. kpt. Jakub Nawrocki z KP PSP we Wrześni.

Droga całkowicie zablokowana - władze zapowiadają wsparcie psychologiczne

Na razie nie jest znany stan poszkodowanych. Na czas akcji ratowniczej droga krajowa nr 15 na wysokości miejscowości Gulczewo została całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy. Władze gminy poinformowały o planowanym wsparciu psychologicznym dla dzieci i rodzin uczestniczących w zdarzeniu.

Policja pod nadzorem prokuratora ustala przyczyny i okoliczności wypadku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca mógł stracić panowanie nad pojazdem w wyniku poślizgu lub wykonywania manewru obronnego.