W Europie Zachodniej i Północnej starość potrafi przypominać beztroski urlop. W Luksemburgu średnia emerytura wynosi aż 31 385 euro rocznie, czyli ponad 133 tys. zł i ponad 2600 euro miesięcznie. Seniorzy korzystają tam z rozbudowanego systemu wsparcia, a opieka zdrowotna należy do najlepszych na świecie.

W Austrii przeciętne świadczenie w przeliczeniu siły nabywczej sięga ponad 22 tys. euro rocznie, co daje realną wygodę życia – od jakości usług publicznych po stabilny rynek mieszkaniowy.

Finlandia i Dania idą jeszcze dalej w łączeniu bezpieczeństwa finansowego z szerokim dostępem do usług społecznych. Emeryci w Finlandii otrzymują przeciętnie 1700 euro miesięcznie, a w Danii – nawet 2000 euro.

Niemcy, Francja i Hiszpania. Emerytura z oddechem ulgi

Kraje Europy Zachodniej utrzymują wysoki poziom świadczeń, ale to Hiszpania i Portugalia sprawiają, że seniorzy dodatkowo korzystają z niższych kosztów utrzymania. We Francji, Niemczech czy Hiszpanii przeciętne świadczenie plasuje się między 17 a 19 tys. euro rocznie, czyli około 72–80 tys. zł. W praktyce oznacza to stabilność finansową i możliwość prowadzenia aktywnego trybu życia, nawet w dużych miastach.

Na tym tle wyróżnia się Holandia – regularnie wskazywana w rankingach jako jedno z najlepszych miejsc do życia na emeryturze. Według informacji serwisu DutchNews od 1 lipca 2025 roku państwowa emerytura AOW wyniesie 1612,44 euro miesięcznie dla osób samotnych i 1103,97 euro dla każdej osoby w parze (kwoty brutto). Holenderski model łączy świadczenia państwowe z obowiązkowymi funduszami pracowniczymi, co zapewnia stabilne dochody.

Islandia i jej model: mały kraj, wielka emerytura

Zaskakująco wysoko wypada Islandia, mimo niewielkiej populacji. Tamtejszy system opiera się na połączeniu państwowej emerytury podstawowej z obowiązkowymi funduszami emerytalnymi. Efekt? Przeciętne świadczenie sięga 2500–2700 euro miesięcznie – jedna z najwyższych kwot w Europie. Seniorzy mogą liczyć na wysoki poziom bezpieczeństwa i usług zdrowotnych, a także stabilne ceny podstawowych produktów.

Polska na tle Europy. Nisko, ale nie najgorzej

W porównaniu z Europą Zachodnią i nordycką Polska wypada słabo. Przeciętna emerytura wynosi dziś 3782 zł brutto miesięcznie, czyli około 754 euro. To niemal o połowę mniej niż europejska średnia, która według Eurostatu wynosi 1345 euro miesięcznie.

Jeszcze bardziej niepokoją dane ZUS: w marcu 2025 roku ponad 430 tys. Polaków pobierało emeryturę niższą od ustawowego minimum, wynoszącego 1878 zł brutto. Dla wielu oznacza to konieczność rezygnacji z podstawowych wydatków – od jedzenia po leki.

Polska jednak nie znajduje się na samym końcu europejskiego zestawienia. Niższe świadczenia pobierają seniorzy m.in. w Rumunii, Bułgarii i części Bałkanów, gdzie emerytury nie przekraczają 300 euro miesięcznie. W tych krajach starość często oznacza realną walkę o przetrwanie.

Emerytury w Europie: przepaść, która rośnie

Zestawienie pokazuje wyraźnie: Europa podzieliła się na miejsca, gdzie seniorzy podróżują i pozwalają sobie na aktywności, o których w Polsce można tylko pomarzyć, oraz kraje, gdzie każdy miesiąc to gra o utrzymanie płynności domowego budżetu. O ile infrastruktura i opieka w Polsce poprawiają się, o tyle poziom świadczeń nie nadąża za europejskimi trendami. Przepaść pozostaje ogromna – i nic nie wskazuje na to, by w najbliższych latach miała się zmniejszyć.