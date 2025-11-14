ZTM ogłosił, że osoby posiadające bilety na mecz, zaproszenia lub akredytacje PZPN otrzymują prawo do darmowych przejazdów komunikacją miejską. Dotyczy to autobusów, tramwajów, metra, Szybkiej Kolei Miejskiej oraz pociągów Kolei Mazowieckich i WKD w pierwszej strefie biletowej.

Bezpłatne przejazdy obowiązują od piątku od godziny 6.00 do soboty do godziny 1.00. Kibice mogą także korzystać bez opłat z parkingów Parkuj i Jedź.

Saska Kępa zamknięta – duże ograniczenia wjazdu

Największe utrudnienia zaczną się o godzinie 18.30. Do 20.45 kierowcy nie wjadą na obszar pomiędzy aleją Poniatowskiego, aleją Waszyngtona, ulicą Międzynarodową, aleją Stanów Zjednoczonych, Wałem Miedzeszyńskim, a także ulicami Afrykańską i Bora-Komorowskiego.

Zakazy nie obejmą autobusów, taksówek, jednośladów ani pojazdów z identyfikatorami SK.

ZTM podkreślił: — W zależności od sytuacji policja może podjąć decyzję o zamknięciu również innych ulic. Wówczas autobusy skierowane zostaną na objazdy.

Most Poniatowskiego może zostać zamknięty – co po ostatnim gwizdku?

Około godziny 22.15, czyli około 15 minut przed końcem meczu, zamknięta zostanie aleja Zieleniecka od Targowej do ronda Waszyngtona. Wjadą tam wyłącznie pojazdy komunikacji miejskiej.

Po zakończeniu spotkania, około 22.30, możliwe jest czasowe zamknięcie mostu Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich na odcinku między rondem Waszyngtona a rondem de Gaulle’a.

Specjalna linia Z99 i objazdy autobusów

W przypadku zamknięcia mostu Poniatowskiego uruchomiona zostanie linia Z99, kursująca między rondem Wiatraczna a placem Narutowicza przez most Łazienkowski.

ZTM poinformował: — Mostem Łazienkowskim pojadą również autobusy linii: 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24 i N72.

Po meczu na trasy wyjadą dodatkowe autobusy linii 138 i 509. Z ronda Waszyngtona będzie można nimi dotrzeć w kierunku Bokserskiej, Gocławia i Winnicy.

Tramwaje i metro z dodatkowymi kursami

Zmieni się również funkcjonowanie tramwajów linii 7, 9, 22 i 24.

Dodatkowe tramwaje linii 9 pojadą w dwóch relacjach:

Gocławek – Ratuszowa-Zoo

P+R Al. Krakowska – plac Starynkiewicza

Z kolei tramwaje linii 26 będą ruszały z alei Zielenieckiej w kierunku Cmentarza Wolskiego.

Na drugiej linii metra pociągi będą kursowały częściej w obu kierunkach.

Mecz podwyższonego ryzyka – policja ostrzega

Spotkanie Polska–Holandia ma status podwyższonego ryzyka. Policja zaznacza:

— Przy meczu podwyższonego ryzyka organizator kieruje większą ilość służb porządkowych, a policja, planując zabezpieczenie, uwzględnia to, aby skutecznie przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom i zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom biorącym udział w imprezie masowej.

Funkcjonariusze apelują także o informowanie służb o każdym niepokojącym zdarzeniu: