Do bójki z udziałem nieustalonej liczby osób doszło w nocy z soboty na niedzielę w centrum Szczecinka, niedaleko szpitala.

Jak przekazała PAP w niedzielę asp. Matys, do szpitala trafiły trzy osoby, w tym 23-letni mieszkaniec Szczecinka z ranami, prawdopodobnie, po ugodzeniu nożem. – Niestety, mężczyzna zmarł w szpitalu. Dwie inne osoby po opatrzeniu, opuściły szpital – powiedziała policjantka.

Szczecinecka policja prowadzi czynności pod nadzorem prokuratury, by ustalić okoliczności zdarzenia i jaką rolę pełnili w nim poszczególni jego uczestnicy. Jak ustaliła PAP ze źródeł zbliżonych do śledztwa, na miejscu zdarzenia było kilkanaście osób.

Policja aktualnie nie informuje o zatrzymaniach i zarzutach. (PAP)