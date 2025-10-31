Okres Wszystkich Świętych oraz Zaduszek to czas, kiedy wspominamy zmarłych. Przybliżamy sylwetki 15 Polaków – prawników, biznesmenów i polityków - którzy odeszli w 2025 roku.

Prof. Adam Strzembosz (zm. 10 października 2025 roku)

Profesor Adam Strzembosz był wybitnym polskim prawnikiem, sędzią i społecznikiem, symbolem niezależności sądów w wolnej Polsce. W latach 1989–1990 pełnił funkcję wiceministra sprawiedliwości, a następnie – od 1990 do 1998 r. – był I Prezesem Sądu Najwyższego i Przewodniczącym Trybunału Stanu. Był także współtwórcą i pierwszym przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa (1994–1998).

Prof. Strzembosz angażował się w działalność opozycyjną w czasach PRL, a po 1989 r. współtworzył fundamenty niezależnego wymiaru sprawiedliwości. Był autorem licznych publikacji, mentorem sędziów młodego pokolenia i autorytetem w dziedzinie etyki prawniczej.

Zasłynął także ze słów: „Sędziowie sami się oczyszczą” – które stały się symbolem wiary w niezależność środowiska sędziowskiego. Jego odejście zamknęło ważny rozdział w historii polskiego sądownictwa.

Marek Furtek (zm. 14 maja 2025 roku)

Radca prawny, założyciel kancelarii „M. Furtek i Wspólnicy” (2001 r.), wcześniej współzałożyciel pierwszej w Polsce kancelarii obsługującej podmioty gospodarcze „Consultor” (1985 r.). Specjalista w prawie cywilnym i handlowym, aktywny w arbitrażu przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Prof. dr hab. Andrzej Koch (zm. 12 września 2025 roku)

Wybitny polski prawnik, adwokat i radca prawny, profesor nauk prawnych. Specjalista w zakresie prawa cywilnego i handlowego; wieloletni kierownik Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu. Autor wielu podręczników, monografii i opracowań naukowych - w tym kluczowej pracy na temat związku przyczynowego w prawie cywilnym, która ugruntowała współczesne koncepcje odpowiedzialności odszkodowawczej w Polsce.

Michał Kuźmicz (zm. 14 lipca 2025 roku)

Michał Kuźmicz był adwokatem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Od 2007 roku był członkiem Izby Adwokackiej w Opolu.

Prowadził praktykę prawniczą w zespole „Wójcik Kuźmicz i Partnerzy” w Opolu, ale także – i bardzo aktywnie – na Podhalu, skąd pochodził (m.in. Bukowina Tatrzańska). Jego specjalizacją było prawo karne gospodarcze, obsługa prawna przedsiębiorstw (zwłaszcza procesy restrukturyzacyjne i negocjacyjne) oraz tzw. „prawo górskie” – zarówno w teorii, jak i w praktyce.

Barbara Komorowska (zm. 28 października 2025 roku)

Barbara Komorowska była polską przedsiębiorczynią, współzałożycielką firmy Bakoma - jednego z największych producentów przetworów mlecznych w Polsce. Pochodziła z gospodarstwa rolnego, gdzie we wczesnych latach 70. wraz z mężem zajmowała się uprawą warzyw, następnie jabłek i eksportem do Niemiec. To razem z nim założyła jedną z największych firm w branży przetwórstwa mlecznego.

Pozycję biznesową Komorowskiej potwierdzają rankingi najbogatszych Polek - jej majątek był szacowany na około 3 mld zł.

Maciej Adamkiewicz (zm. 23 października 2025 roku)

Maciej Adamkiewicz był polskim lekarzem-chirurgiem i przedsiębiorcą, współwłaścicielem i wieloletnim prezesem zarządu grupy Adamed Pharma - jednej z wiodących polskich firm farmaceutycznych. Ukończył studia medyczne na Akademii Medycznej w Warszawie, specjalizował się w chirurgii. W roku 2000 przejął kierownictwo firmy od swojego ojca, Mariana Adamkiewicza, rozwijając ją dynamicznie w obszarze badań i rozwoju oraz ekspansji zagranicznej.

Witold Tomczak (zm. 11 marca 2025 roku)

Witold Tomczak był lekarzem i politykiem, wieloletnim posłem i europosłem. Ukończył Śląską Akademię Medyczną w Katowicach i przez lata pracował jako lekarz w wielkopolskiej gminie Łęka Opatowska. W latach 1997–2005 zasiadał w Sejmie RP III i IV kadencji, a następnie – w latach 2004–2009 – reprezentował Polskę w Parlamencie Europejskim. Był związany z ruchem konserwatywnym i narodowym, znany z aktywności w sprawach etycznych i społecznych.

Ewa Mańkowska (zm. 17 kwietnia 2025 roku)

Ewa Mańkowska była samorządowcem i urzędniczką państwową, przez lata zaangażowaną w rozwój Dolnego Śląska. Z wykształcenia była inżynierem rolnictwa. Pracowała w administracji państwowej, a następnie w samorządzie wojewódzkim. W latach 2012–2014 pełniła funkcję wicewojewody dolnośląskiej, a później – wicemarszałka województwa dolnośląskiego (2014–2018). Była związana z Polskim Stronnictwem Ludowym.

Ewa Mańkowska angażowała się w inicjatywy na rzecz rozwoju wsi i lokalnych społeczności, wspierała projekty infrastrukturalne oraz działania proekologiczne. Wspominana jest jako osoba kompetentna, otwarta i oddana sprawom publicznym Dolnego Śląska.

Alicja Lis (zm. 28 czerwca 2025 roku)

Alicja Lis była nauczycielką, przedsiębiorczynią i posłanką na Sejm RP IV kadencji. Z wykształcenia pedagog, ukończyła Studium Nauczycielskie w Rzeszowie oraz studia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Przez wiele lat pracowała w oświacie, a następnie prowadziła działalność gospodarczą w branży spożywczej.

W latach 2001–2005 była posłanką na Sejm IV kadencji, reprezentując Samoobronę RP z okręgu krośnieńsko-przemyskiego. Aktywnie działała na rzecz społeczności lokalnych, szczególnie w sprawach edukacji, rolnictwa i przedsiębiorczości. Wspominana jako osoba energiczna, otwarta i zaangażowana w rozwój swojego regionu.

Jerzy Dziewulski (zm. 11 sierpnia 2025 roku)

Jerzy Dziewulski był policjantem, antyterrorystą i politykiem. Kierował i brał udział w wielu akcjach antyterrorystycznych. Ze strony polskiej był jednym z dowódców operacji Most. Jako jedyny policjant w Polsce został trzykrotnie odznaczony Medalem za Ofiarność i Odwagę. Był doradcą prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego do spraw bezpieczeństwa (1996–1997), a także posłem na Sejm I, II, III i IV kadencji (1991–2005).

Krzysztof Sońta (zm. 6 stycznia 2025 roku)

Krzysztof Sońta był politykiem i samorządowcem związanym z Prawem i Sprawiedliwością. Był posłem na Sejm RP VI kadencji (2007–2011) oraz VII kadencji (2014–2015). Zajmował się głównie tematyką samorządową i edukacyjną, działał również w strukturach partyjnych w regionie radomskim. Po zakończeniu pracy parlamentarnej pełnił funkcje w administracji publicznej i angażował się w działalność lokalną.

Ryszard Stanibuła (zm. 9 lutego 2025 roku)

Ryszard Stanibuła był politykiem i samorządowcem związanym z Polskim Stronnictwem Ludowym. Z wykształcenia inżynier rolnik, przez wiele lat działał w strukturach PSL oraz w samorządzie województwa lubelskiego. Był posłem na Sejm RP I, II i III kadencji (1991–2001), zasiadał m.in. w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Edward Szymański (zm. 7 czerwca 2025 roku)

Edward Szymański był politykiem i działaczem społecznym, związanym z lewicą i ruchem samorządowym. W okresie PRL działał w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a po 1989 r. współtworzył struktury Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Pełnił funkcje w administracji państwowej i lokalnej, angażując się w kwestie gospodarcze oraz społeczne.

Krzysztof Szerkus (zm. 26 października 2025 roku)

Radca prawny, społecznik, pełnomocnik terenowy Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) w Gdańsku od 2005 roku. Po ukończeniu w 1984 r. studiów prawniczych pracował jako sądowy kurator rodzinny, a następnie, po aplikacji sądowej, od roku 1986 był pracownikiem naukowo – dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Po egzaminie radcowskim wykonywał zawód radcy prawnego, od 1991 r. prowadząc własną kancelarię, w której poza świadczeniem odpłatnych usług udzielał osobom potrzebującym pomocy prawnej pro bono. Przez blisko dwie dekady kierował biurem RPO w Gdańsku, niósł pomoc tysiącom obywateli w sprawach dotyczących prawa, administracji i sądów.

Wincenty Olszewski (zm. 6 października 2026 roku)

Wincenty Olszewski był polskim nauczycielem, działaczem związkowym i politykiem. W latach 1993–1997 zasiadał w Senacie III kadencji jako kandydat ramienia Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) w okręgu toruńskim. W Senacie był członkiem Komisji Kultury, Środków Przekazu, Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Komisji Nauki i Edukacji Narodowej.