W piątek w Polskim Radiu 24 wiceszef Platformy Obywatelskiej minister Tomasz Siemoniak był pytany o to, czy jest za zniesieniem dwukadencyjności w samorządach i czy popiera projekt PSL-u w tej sprawie. Siemoniak na oba pytania odpowiedział twierdząco.

Dlaczego dwukadencyjność w samorządach budzi kontrowersje?

- Tak. Rozmawiam z wieloma samorządowcami (...) Przekonuje mnie argument taki, że to jest w rękach wyborców decyzja, że w ostatnich wyborach samorządowych w ubiegłym roku 40 proc. samorządowców wymieniło się, więc wydaje mi się, że tutaj nie ma co się przy tym jakoś upierać - podkreślił.

Jak powiedział, dwukadencyjność została wprowadzona wbrew samorządowcom. Zaznaczył, że argumentom, mówiącym o tym, że jej zniesienie doprowadzi do zabetonowania lokalnych układów, przeczą ostatnie wybory samorządowe.

- Jeśli blisko połowę Polacy wymienili swoich wójtów, burmistrzów, prezydentów, niektórych w sposób taki zaskakujący, bo się wydawało, że to wręcz niemożliwe, żeby takie osoby przegrały, to oznacza, że wyborcy są mądrzy. Jeśli ktoś betonuje, jeśli ktoś popada w rutynę, jeśli tworzą się jakieś kliki, no to musi być kontrkandydat, bo to są wybory - powiedział.

W ocenie Siemoniaka jest wiele przypadków długich karier samorządowych, które były dla miejscowości bardzo dobre. Zaznaczył, że byłby również otwarty na dyskusję np. o zwiększaniu kompetencji rad w samorządach czy o mechanizmach, które eliminowałyby przypadki „betonowania władzy”. - Ale wydaje mi się, że w tym przypadku kadencji bym nie ograniczył - doprecyzował.

Poselski projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego klub PSL złożył w lipcu. Przewiduje on zniesienie zasady, według której wójtem, burmistrzem czy prezydentem miasta można być tylko przez dwie kadencje. W projekcie zaproponowano także likwidację zakazu startu przez kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta również w wyborach do rady powiatu i do sejmiku województwa.

Sejm nie odrzucił projektu PSL – dalsze prace i wysłuchanie publiczne

12 września Sejm nie zgodził się na wniosek o odrzucenie projektu nowelizacji w pierwszym czytaniu. Wniosek złożył Adrian Zandberg (Razem). Jego zdaniem projekt jest o „zabetonowaniu władzy w samorządach”. Kluby PiS, KO, Lewicy i Polski 2050 opowiedziały się wówczas za dalszymi pracami nad projektem, choć PiS wyraziło swoje zastrzeżenia.

Projekt został skierowany przez Sejmową komisję nadzwyczajną ds. zmian w kodyfikacjach do wysłuchania publicznego, które odbędzie się 29 października o godzinie 11.

Dwukadencyjność organów wykonawczych gmin, połączona z wydłużeniem jednej kadencji do 5 lat, została wprowadzona w 2018 r. (PAP)