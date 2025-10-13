W ocenie Mateusza Zaremby, politologa i socjologa z Wydział Nauk Społecznych na USWPS, silne przekonanie Polaków o sojuszniczym charakterze relacji z USA, ma swoje podłoże w konsensusie politycznym. – Od lat główne siły polityczne w Polsce są zgodne w kwestii roli, jaką dla bezpieczeństwa Polski odgrywa Waszyngton. Dlatego niezależnie od partii, którą popieramy, widzimy w USA sojusznika – tłumaczy.
Jak pokazuje sondaż CBOS przygotowany dla DGP, największą wiarę w sojusznicze zobowiązania Amerykanów wobec Polski pokładają osoby o prawicowych poglądach (71,4 proc.) oraz młodzi – wskaźnik odpowiedzi twierdzących dla dwóch najmłodszych grup wiekowych przekracza 70 proc.
W najmniejszym stopniu wsparcia Pentagonu oczekują osoby w średnim wieku (33 proc. negatywnych wskazań), osoby deklarujące bardzo duże zainteresowanie polityką (34,5 proc.) oraz wyborcy partii lewicowych (31,3 proc.).
Badanie wskazuje również na większą polaryzację odpowiedzi ze względu na płeć ankietowanego – odsetek wskazań „zdecydowanie tak” i „zdecydowanie nie” jest wśród mężczyzn wyższy odpowiednio o 2,4 pkt proc. i o 5,1 pkt proc. niż wśród kobiet. To zdaniem Zaremby świadczy o tym, że mężczyźni bardziej niż kobiety interesują się kwestiami bezpieczeństwa międzynarodowego i mają wyraźniej wyrobione opinie. ©℗
