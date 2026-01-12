Stan magazynów gazu w Europie, styczeń 2026

Sytuacja energetyczna w Unii Europejskiej staje się coraz bardziej napięta. Według najnowszych danych organizacji Gas Infrastructure Europe (GIE), łączne zapasy błękitnego paliwa we wspólnocie wynoszą obecnie 54,9 proc., co przekłada się na 627,14 TWh energii. Jest to wynik wyraźnie słabszy od historycznej średniej – w ciągu ostatnich pięciu lat o tej porze roku magazyny były wypełnione średnio w prawie 70 proc. Tak szybkie tempo opróżniania zbiorników w połowie sezonu grzewczego może budzić obawy inwestorów o stabilność cen surowca w nadchodzących tygodniach.

Najtrudniejsza sytuacja panuje w zachodniej części kontynentu, gdzie kluczowe węzły energetyczne notują rekordowo niskie stany. Magazyny w Holandii, będącej ważnym hubem gazowym, są zapełnione zaledwie w 41,2 proc. Niewiele lepiej jest w Niemczech (47,4 proc.) oraz we Francji (48,3 proc.). Tak niskie poziomy w największych gospodarkach UE oznaczają konieczność większego importu gazu LNG w trybie natychmiastowym, co może windować stawki na giełdach towarowych, zwłaszcza w przypadku nadejścia fali mrozów.

Na tle europejskich spadków Polska wyróżnia się wysokim poziomem bezpieczeństwa. Nasze magazyny są obecnie wypełnione w 76,4 proc., co stanowi najwyższy wskaźnik wśród analizowanych państw, a zgromadzony zapas to 27,74 TWh. Warto jednak odnotować, że nawet ten dobry wynik jest słabszy od naszej 5-letniej średniej, która dla Polski wynosiła 83,7 proc. W stosunkowo dobrej kondycji są również kraje południa Europy – Włochy i Hiszpania utrzymują zapasy na poziomie zbliżonym do 70 proc., co daje im solidny bufor bezpieczeństwa na resztę zimy.

Ranking wypełnienia magazynów gazu w styczniu 2026

Poniżej przedstawiamy zestawienie krajów uporządkowane od najwyższego do najniższego poziomu zapasów wg danych Gas Infrastructure Europe:

Polska: 76,4 proc. (27,74 TWh) Włochy: 69,0 proc. Hiszpania: 66,2 proc. Czechy: 61,9 proc. Austria: 57,7 proc. Węgry: 55,2 proc. Francja: 48,3 proc. Niemcy: 47,4 proc. Holandia: 41,2 proc.

Średnia dla całej UE: 54,9 proc.