Przekazanie zakładników jest kluczowym elementem zapowiedzianej wymiany — Izrael ma w zamian zwolnić blisko 2 000 Palestyńczyków. Czy to początek trwałego rozejmu?

Operacja „Czerwony Krzyż” – rozpoczęcie wymiany zakładników

Reuters przekazał, że siedmiu izraelskich zakładników zostało dziś rano w Strefie Gazy przejętych przez MKCK. Urzędnik zaangażowany w operację zaznaczył, że jest to pierwsza z serii faz uwalniania — którą strony uzgodniły jako część obecnego zawieszenia broni.

Czerwony Krzyż ogłosił start „wielofazowej operacji” mającej na celu nadzorowanie zarówno uwolnienia żyjących zakładników, jak i przekazywania ciał zmarłych.

Równocześnie z tego punktu zaczyna się odliczanie: w komunikatach mówi się, że 20 żywych zakładników ma wrócić dziś do Izraela — w zamian Izrael ma wypuścić niemal 2 000 palestyńskich więźniów.

Harmonogram uwolnień: 8:00 i 10:00 lokalnie w Gazie

Hamas opublikował listę 20 pozostających przy życiu zakładników, oraz szczegółowy harmonogram przekazywania:

Pierwsza grupa — o godzinie 8 — zostanie odebrana ze środkowej części Strefy Gazy i przekazana MKCK.

Druga tura — o godzinie 10 — nastąpi w rejonie Chan Junus (na południu Gazy).

Konwój aut MKCK już zmierza do miejsc odbioru porwanych, co potwierdzają pogłoski Reutersa.

W komunikacie stacji Kanał 12 podano:

„Pierwsza grupa porwanych zostanie uwolniona o godz. 8 ze środkowej części Strefy Gazy, druga o godz. 10 z położonego na południu miasta Chan Junus”

Zakładnicy po odebraniu zostaną przekazani izraelskiej armii. MKCK ma pośredniczyć w całym transporcie, by zapewnić bezpieczny przesył z Gazy do terytorium Izraela.

Kim są uwolnieni i co dalej?

W pierwszej grupie uwolnionych znajdą się osoby, które od lat pozostają w niewoli — w tym młodzi rekruci: Matan Angrest (22 lata) i Nimrod Cohen (20 lat), porwani podczas starć 7 października.

W szerszym ujęciu: Hamas zgodził się uwolnić 20 żyjących zakładników w zamian za wypuszczenie prawie 2 000 Palestyńczyków przetrzymywanych przez Izrael — w tym 250 skazanych na dożywocie.

Jednak finał wymiany zakładników i więźniów nie będzie prosty: w dalszych etapach strony muszą uzgodnić kolejność, warunki i sposób przekazywania ciał zmarłych.

Dialog napięć: nadzieja czy pułapka?

To wydarzenie budzi mieszane emocje: dla rodzin zakładników to moment długo wyczekiwany, dla Izraela — test wiarygodności porozumienia, a dla świata — pierwsza realna szansa na wstrzymanie konfliktu.

Jednak napięcia są ogromne: Palestyńska strona twierdzi, że Izrael już zwleka z publikacją list więźniów do uwolnienia; Izrael ostrzega przed propagandowymi przedstawieniami w trakcie przekazywania zakładników.

Na scenie dyplomatycznej Donald Trump ogłosił, podczas lotu do regionu, że „wojna się skończyła” — jednak wielu obserwatorów podkreśla, że trwałość pokoju i bezpieczeństwo w Gazie zależą od wielu czynników, w tym od demontażu struktur Hamasu i mechanizmów monitoringu porozumienia.