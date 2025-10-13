Szczegóły zaginięcia pary nastolatków

Policjanci z Komendy Powiatowej w Koluszkach prowadzą poszukiwania dwójki nastolatków: Joanny Ciepluchy i Karola Szewczyka. Oboje mają 16 lat. Ostatni raz byli widziani 9 października 2025 r. w godzinach porannych w swoich miejscach zamieszkania – w Koluszkach i Borowej. Tego dnia widziano ich również na dworcu PKP w Koluszkach, gdzie Joanna kupiła bilet do Wrocławia, dokąd udali się oboje. Według relacji Karola w mediach społecznościowych, około godziny 12:53 mieli być na miejscu.

Od tamtej pory nie ma z nimi kontaktu ani rodzina, ani najbliżsi. Z nieoficjalnych źródeł wynika, że mogą brać udział w grę 48 Hours Challenge, zwaną też Zniknij bez śladu.

Opis poszukiwanych nastolatków

Joanna Cieplucha ma 160 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, ciemnobrązowe włosy do ramion i piwne oczy. W dniu zaginięcia ubrana była w czarną puchową kurtkę z kapturem, czarne spodnie dresowe i czarną bluzkę na ramiączkach. Miała na sobie białe buty za kostkę. Wychodząc z domu zabrała ze sobą czarną małą torebkę i słuchawki bezprzewodowe.

Karol Szewczyk ma 175 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, niebieskie oczy i krótkie włosy w kolorze ciemny blond. Znakiem charakterystycznym chłopca jest blizna na łokciu prawej ręki. W dniu zaginięcia ubrany był w czarną kurtkę i jasne spodnie dresowe. Miał na sobie czarne buty za kostkę.

Jak można pomóc - policja prosi o pomoc

Informacje można zgłaszać osobiście w Komendzie Powiatowej Policji w Koluszkach (ul. 11 Listopada 62f) lub telefonicznie pod numerem (47) 842 12 11 bądź pod numer alarmowy 112.