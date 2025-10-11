Nagła śmierć ikony Hollywood

W sobotę, 11 października 2025 roku, w wieku 79 lat zmarła Diane Keaton – wybitna aktorka i ikona amerykańskiego kina. Informację o jej śmierci podał magazyn People, powołując się na rodzinę artystki. Na razie nie ujawniono przyczyny zgonu. Keaton pozostawiła po sobie dwoje dzieci – syna i córkę.

Diane Keaton przez ponad pół wieku była jedną z najbardziej charakterystycznych i uwielbianych postaci filmowych. Widzowie cenili ją za naturalność i charyzmę, która wyróżniała ją spośród innych gwiazd. Jej styl – elegancki, nonszalancki i pełen indywidualizmu – na zawsze zapisał się w historii mody i kina.

Kariera Keaton rozpoczęła się w teatrze w Nowym Jorku, w USA, gdzie szybko zwróciła uwagę reżyserów swoim talentem i sceniczną energią. Przełomem w jej zawodowym życiu okazała się współpraca z Woodym Allenem. Występ w filmie Zagraj to jeszcze raz, Sam otworzył jej drogę do Hollywood, a kilka lat później rola w Annie Hall przyniosła jej Oscara dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej.

Role Diane Keaton w kultowych produkcjach

Na przestrzeni lat Keaton stworzyła wiele zapadających w pamięć kreacji. Widzowie znają ją m.in. z filmów Ojciec chrzestny, Czerwoni, Pokój Marvina, Zmowa pierwszych żon czy Lepiej późno niż wcale. Za trzy z tych ról – w Czerwonych, Pokoju Marvina i Lepiej późno niż wcale – była ponownie nominowana do Oscara. Aktorka ma także na swoim koncie dwa Złote Globy i nagrodę BAFTA, a jej dorobek filmowy uhonorowano licznymi wyróżnieniami branżowymi.