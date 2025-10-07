Automatyczne sortery mają zwiększyć efektywność doręczeń

Zakup sorterów listowych jest częścią Planu Transformacji Poczty Polskiej, wdrażanego przez obecny zarząd. „Dzięki temu listonosze nie będą musieli codziennie rano ręcznie sortować tysięcy listów. Otrzymają je już ułożone, co skróci czas przygotowania do pracy i zwiększy efektywność doręczeń” - zapowiada Poczta Polska.

Co najmniej 18 maszyn w sześciu głównych centrach operacyjnych

Projekt ma objąć stworzenie środowiska IT oraz instalację co najmniej 18 sorterów listowych w sześciu głównych centrach operacyjnych: Warszawie, Zabrzu, Komornikach, Lisim Ogonie, Wrocławiu i Pruszczu Gdańskim. Maszyny mają obsługiwać listy standardowe oraz przesyłki do 2 kg. System ma być dopełniony liniami optycznego rozpoznawania znaków (OCR), które pozwolą na rejestrację danych na przesyłkach.

Automatyzacja wspomoże korespondencję sądową, urzędową i PUH

„Choć liczba listów w obiegu systematycznie spada, ich szybkie i skuteczne doręczanie pozostaje kluczowe dla funkcjonowania wielu podmiotów. Automatyzacja wzmocni obsługę m.in. korespondencji sądowej i urzędowej oraz Publicznej Usługi Hybrydowej (PUH to nadanie elektroniczne w systemie e-Doręczeń oraz wydruk przez Pocztę Polską i doręczenie w tradycyjnej formie)” - stwierdził państwowy operator.

Plan transformacji Poczty Polskiej wart 500 mln zł

Poczta Polska to spółka Skarbu Państwa, największy operator pocztowy na rynku krajowym. Jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych w kraju. W spółce w tym roku toczyło się kilka sporów pracowniczych, które łączą się z wdrażanym przez pocztę planem transformacji, mającym według prezesa Poczty Sebastiana Mikosza przekształcić operatora „w nowoczesną firmę kuriersko-detaliczno-finansowo-cyfrową”. Plan transformacji obejmuje osiem obszarów: sprzedaż, logistykę, zasoby ludzkie, IT, organizację i zarządzanie, nieruchomości, finanse i grupę kapitałową. Przeznaczono na niego ok. 500 mln zł. Jego częścią była również redukcja zatrudnienia. Obecnie firma zatrudnia ok. 51 tys. osób. W maju Poczta poinformowała PAP, że w 2024 r. zanotowała 213 mln zł straty netto. Strata była mniejsza o 408 mln zł wobec tej z 2023 r.