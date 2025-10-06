Akcja policji w szpitalu

W poniedziałkowy poranek, 6 października 2025 r., funkcjonariusze z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu weszli na teren Szpitala Wojewódzkiego. Czynności prowadzone były przez kilka godzin.

Oficjalny komentarz policji

Poznańska prokuratura ani policja nie ujawniają szczegółów akcji. Wiadomo natomiast, że zatrzymano jednego z ordynatorów poznańskiego szpitala. Na tym nie koniec. Poza placówką zatrzymano również kilka innych osób.

- Potwierdzamy, że policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu prowadzili czynności w szpitalu. Jest zbyt wcześnie, by informować o tym, czego konkretnie one dotyczyły - powiedział mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

Stanowisko Szpitala Wojewódzkiego

Do akcji odniósł się Szpital Wojewódzki w oświadczeniu przesłanym do mediów. W wiadomości potwierdzono, że dziś prowadzono czynności na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przez funkcjonariuszy Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Poznaniu w ramach postępowania przygotowawczego w sprawie prowadzonej przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu. Przyznano, że działania policji dotyczyły jednego z pracowników kontraktowych placówki. Podkreślono, że "ze względu na prowadzone czynności oraz ochronę danych osobowych i dóbr osobistych osób objętych czynnościami" szpital nie może udzielać szczegółów dotyczących dzisiejszych wydarzeń.

Placówka działa bez zakłóceń

Szpital oświadczył również, że "z uwagi na toczące się postępowanie nie udzielamy żadnych dodatkowych komentarzy ani wyjaśnień w tej sprawie, jednocześnie zapewniamy, że w pełni współpracujemy z organami. Chcemy podkreślić, że prowadzone działania nie mają wpływu na bieżące funkcjonowanie szpitala ani realizację świadczeń zdrowotnych wobec pacjentów. Wszystkie oddziały i poradnie pracują zgodnie z planem".