Wobec możliwych zagrożeń, jakimi były m.in. ostatnie przeloty rosyjskich dronów nad Polską, rząd przygotował poradnik bezpieczeństwa. Zawiera wskazówki, z którymi warto się zapoznać i zastosować je w razie kryzysu. Sporo informacji dotyczy przygotowań na wypadek trudnej sytuacji, jak brak wody, prądu, internetu, blackout, atak z powietrza itd. Jak informuje internetowa strona rządowa, poradnik ma zostać rozesłany do wszystkich gospodarstw w Polsce. Dostępne są różne wersje językowe.

Twoje przygotowanie ma znaczenie. Zapoznaj się z rządowym poradnikiem bezpieczeństwa

We wstępie poradnik podkreśla, że każdy z nas musi wziąć odpowiedzialność za przetrwanie i ograniczenie skutków kryzysu. Te kwestie spoczywają nie tylko na władzach, ale na wszystkich mieszkańcach Polski, dlatego warto zabezpieczyć siebie i bliskich, stosując się do zaleceń z poradnika.

Jak przygotować się na wypadek kryzysu zgodnie z poradnikiem bezpieczeństwa?

Poniżej wymieniamy sprzęty i przedmioty, w które warto się zaopatrzyć lub sprawdzić, czy działają, czy mamy zapas itd. Jak czytamy w poradniku, dom warto wyposażyć w gaśnice i koc gaśniczy, a także czujniki dymu oraz dodatkowe koce i taśmy, którymi można zasłonić okna.

Samochód powinien być sprawny technicznie i zatankowany, ponadto powinien zawierać:

  • apteczkę
  • trójkąt ostrzegawczy
  • gaśnicę
  • koło zapasowe
  • zestaw naprawczy
  • narzędzia do wymiany koła
  • kartę ratowniczą
  • dodatkowe środki łączności, jak CB Radio, walkie-talkie
  • papierową mapę lub atlas samochodowy (system GPS może nie działać)

Plecak ewakuacyjny

Poradnik radzi, by przygotować podręczny zestaw najbardziej potrzebnych rzeczy i spakować je do plecaka. Można skorzystać z poniższej listy i dopasować ją do swoich potrzeb. Plecak ewakuacyjny powinien mieć każdy domownik, nawet dzieci. Powinien w nim się znaleźć następujące rzeczy:

  • woda butelkowana
  • filtry lub tabletki do uzdatniania wody
  • apteczka i leki osobiste, środki higieniczne i do dezynfekcji
  • dokumenty, kopie na pendrivie i gotówka w różnych nominałach
  • latarka i radio na baterie lub na korbkę, naładowany telefon i powerbank, ładowarka, pasujące kable i zapasowe baterie
  • scyzoryk lub multitool
  • zapalniczka
  • worki na śmieci
  • mapy drukowane
  • żywność wysokoodżywcza gotowa do spożycia (batony energetyczne, suszone owoce, bakalie itp.)
  • ważna rzecz osobista, np. zdjęcie, pamiątka rodzinna
  • ubranie dopasowane do pory roku, odzież przeciwdeszczowa, śpiwór, karimata, folia termiczna
  • alternatywna łączność (np. walkie-talkie)

Co do zapasów, które warto zgromadzić w domu, poradnik zaleca zgromadzenie zapasów trwałych, czyli produktów z długim terminem ważności oraz takich, które będziemy częściowo zużywać i regularnie uzupełniać. Warto przeglądać zapasy co kilka miesięcy i sprawdzać terminy przydatności. Wśród zapasów na 3 dni powinny znaleźć się:

  • minimum 3 litry wody na osobę na dobę
  • żywność gotowa do spożycia
  • apteczka: leki przyjmowane na stałe, przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwwymiotne, przeciwbiegunkowe, gaza, bandaże, opatrunki na oparzenia, rękawiczki jednorazowe, środki antyseptyczne, opaska do tamowania krwotoków, termometr i nożyczki, maseczki FFP3, folia termiczna
  • środki czystości i higieny osobistej: papier toaletowy, chusteczki nawilżane, podpaski, pieluchy, środki dezynfekujące, worki na śmieci, wiadro z pokrywą

Poza tym warto mieć w domu następujące przedmioty:

  • latarkę i radio na baterie lub na korbkę
  • naładowany telefon
  • ładowarkę
  • naładowany powerbank, pasujące kable i baterie
  • świeczki do użytku domowego
  • zapalniczkę
  • koce i śpiwory
  • gotówkę w różnych nominałach
  • taśmy, folie, zestawy do uszczelniania
  • alternatywne źródło ogrzewania, które nie działa na prąd

Jakie inne informacje znajdziesz w poradniku bezpieczeństwa?

W poradniku bezpieczeństwa zostały omówione m.in. następujące kwestie:

  • jak rozmawiać z dzieckiem o zagrożeniach
  • rola Wojska Polskiego i sił ratowniczych w razie kryzysu
  • co się stanie z twoją pracą w razie konfliktu zbrojnego itd.
  • służba wojskowa i mobilizacja – kiedy wojsko może wezwać do obrony kraju
  • co oznacza karta powołania na ćwiczenia wojskowe

Pełną wersję poradnika przeczytasz tutaj.