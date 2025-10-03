Wobec możliwych zagrożeń, jakimi były m.in. ostatnie przeloty rosyjskich dronów nad Polską, rząd przygotował poradnik bezpieczeństwa. Zawiera wskazówki, z którymi warto się zapoznać i zastosować je w razie kryzysu. Sporo informacji dotyczy przygotowań na wypadek trudnej sytuacji, jak brak wody, prądu, internetu, blackout, atak z powietrza itd. Jak informuje internetowa strona rządowa, poradnik ma zostać rozesłany do wszystkich gospodarstw w Polsce. Dostępne są różne wersje językowe.

Twoje przygotowanie ma znaczenie. Zapoznaj się z rządowym poradnikiem bezpieczeństwa

We wstępie poradnik podkreśla, że każdy z nas musi wziąć odpowiedzialność za przetrwanie i ograniczenie skutków kryzysu. Te kwestie spoczywają nie tylko na władzach, ale na wszystkich mieszkańcach Polski, dlatego warto zabezpieczyć siebie i bliskich, stosując się do zaleceń z poradnika.

Jak przygotować się na wypadek kryzysu zgodnie z poradnikiem bezpieczeństwa?

Poniżej wymieniamy sprzęty i przedmioty, w które warto się zaopatrzyć lub sprawdzić, czy działają, czy mamy zapas itd. Jak czytamy w poradniku, dom warto wyposażyć w gaśnice i koc gaśniczy, a także czujniki dymu oraz dodatkowe koce i taśmy, którymi można zasłonić okna.

Samochód powinien być sprawny technicznie i zatankowany, ponadto powinien zawierać:

apteczkę

trójkąt ostrzegawczy

gaśnicę

koło zapasowe

zestaw naprawczy

narzędzia do wymiany koła

kartę ratowniczą

dodatkowe środki łączności, jak CB Radio, walkie-talkie

papierową mapę lub atlas samochodowy (system GPS może nie działać)

Plecak ewakuacyjny

Poradnik radzi, by przygotować podręczny zestaw najbardziej potrzebnych rzeczy i spakować je do plecaka. Można skorzystać z poniższej listy i dopasować ją do swoich potrzeb. Plecak ewakuacyjny powinien mieć każdy domownik, nawet dzieci. Powinien w nim się znaleźć następujące rzeczy:

woda butelkowana

filtry lub tabletki do uzdatniania wody

apteczka i leki osobiste, środki higieniczne i do dezynfekcji

dokumenty, kopie na pendrivie i gotówka w różnych nominałach

latarka i radio na baterie lub na korbkę, naładowany telefon i powerbank, ładowarka, pasujące kable i zapasowe baterie

scyzoryk lub multitool

zapalniczka

worki na śmieci

mapy drukowane

żywność wysokoodżywcza gotowa do spożycia (batony energetyczne, suszone owoce, bakalie itp.)

ważna rzecz osobista, np. zdjęcie, pamiątka rodzinna

ubranie dopasowane do pory roku, odzież przeciwdeszczowa, śpiwór, karimata, folia termiczna

alternatywna łączność (np. walkie-talkie)

Co do zapasów, które warto zgromadzić w domu, poradnik zaleca zgromadzenie zapasów trwałych, czyli produktów z długim terminem ważności oraz takich, które będziemy częściowo zużywać i regularnie uzupełniać. Warto przeglądać zapasy co kilka miesięcy i sprawdzać terminy przydatności. Wśród zapasów na 3 dni powinny znaleźć się:

minimum 3 litry wody na osobę na dobę

żywność gotowa do spożycia

apteczka: leki przyjmowane na stałe, przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwwymiotne, przeciwbiegunkowe, gaza, bandaże, opatrunki na oparzenia, rękawiczki jednorazowe, środki antyseptyczne, opaska do tamowania krwotoków, termometr i nożyczki, maseczki FFP3, folia termiczna

leki przyjmowane na stałe, przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwwymiotne, przeciwbiegunkowe, gaza, bandaże, opatrunki na oparzenia, rękawiczki jednorazowe, środki antyseptyczne, opaska do tamowania krwotoków, termometr i nożyczki, maseczki FFP3, folia termiczna środki czystości i higieny osobistej: papier toaletowy, chusteczki nawilżane, podpaski, pieluchy, środki dezynfekujące, worki na śmieci, wiadro z pokrywą

Poza tym warto mieć w domu następujące przedmioty:

latarkę i radio na baterie lub na korbkę

naładowany telefon

ładowarkę

naładowany powerbank, pasujące kable i baterie

świeczki do użytku domowego

zapalniczkę

koce i śpiwory

gotówkę w różnych nominałach

taśmy, folie, zestawy do uszczelniania

alternatywne źródło ogrzewania, które nie działa na prąd

Jakie inne informacje znajdziesz w poradniku bezpieczeństwa?

W poradniku bezpieczeństwa zostały omówione m.in. następujące kwestie:

jak rozmawiać z dzieckiem o zagrożeniach

rola Wojska Polskiego i sił ratowniczych w razie kryzysu

co się stanie z twoją pracą w razie konfliktu zbrojnego itd.

służba wojskowa i mobilizacja – kiedy wojsko może wezwać do obrony kraju

co oznacza karta powołania na ćwiczenia wojskowe

Pełną wersję poradnika przeczytasz tutaj.