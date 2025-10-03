Wobec możliwych zagrożeń, jakimi były m.in. ostatnie przeloty rosyjskich dronów nad Polską, rząd przygotował poradnik bezpieczeństwa. Zawiera wskazówki, z którymi warto się zapoznać i zastosować je w razie kryzysu. Sporo informacji dotyczy przygotowań na wypadek trudnej sytuacji, jak brak wody, prądu, internetu, blackout, atak z powietrza itd. Jak informuje internetowa strona rządowa, poradnik ma zostać rozesłany do wszystkich gospodarstw w Polsce. Dostępne są różne wersje językowe.
Twoje przygotowanie ma znaczenie. Zapoznaj się z rządowym poradnikiem bezpieczeństwa
We wstępie poradnik podkreśla, że każdy z nas musi wziąć odpowiedzialność za przetrwanie i ograniczenie skutków kryzysu. Te kwestie spoczywają nie tylko na władzach, ale na wszystkich mieszkańcach Polski, dlatego warto zabezpieczyć siebie i bliskich, stosując się do zaleceń z poradnika.
Jak przygotować się na wypadek kryzysu zgodnie z poradnikiem bezpieczeństwa?
Poniżej wymieniamy sprzęty i przedmioty, w które warto się zaopatrzyć lub sprawdzić, czy działają, czy mamy zapas itd. Jak czytamy w poradniku, dom warto wyposażyć w gaśnice i koc gaśniczy, a także czujniki dymu oraz dodatkowe koce i taśmy, którymi można zasłonić okna.
Samochód powinien być sprawny technicznie i zatankowany, ponadto powinien zawierać:
- apteczkę
- trójkąt ostrzegawczy
- gaśnicę
- koło zapasowe
- zestaw naprawczy
- narzędzia do wymiany koła
- kartę ratowniczą
- dodatkowe środki łączności, jak CB Radio, walkie-talkie
- papierową mapę lub atlas samochodowy (system GPS może nie działać)
Plecak ewakuacyjny
Poradnik radzi, by przygotować podręczny zestaw najbardziej potrzebnych rzeczy i spakować je do plecaka. Można skorzystać z poniższej listy i dopasować ją do swoich potrzeb. Plecak ewakuacyjny powinien mieć każdy domownik, nawet dzieci. Powinien w nim się znaleźć następujące rzeczy:
- woda butelkowana
- filtry lub tabletki do uzdatniania wody
- apteczka i leki osobiste, środki higieniczne i do dezynfekcji
- dokumenty, kopie na pendrivie i gotówka w różnych nominałach
- latarka i radio na baterie lub na korbkę, naładowany telefon i powerbank, ładowarka, pasujące kable i zapasowe baterie
- scyzoryk lub multitool
- zapalniczka
- worki na śmieci
- mapy drukowane
- żywność wysokoodżywcza gotowa do spożycia (batony energetyczne, suszone owoce, bakalie itp.)
- ważna rzecz osobista, np. zdjęcie, pamiątka rodzinna
- ubranie dopasowane do pory roku, odzież przeciwdeszczowa, śpiwór, karimata, folia termiczna
- alternatywna łączność (np. walkie-talkie)
Co do zapasów, które warto zgromadzić w domu, poradnik zaleca zgromadzenie zapasów trwałych, czyli produktów z długim terminem ważności oraz takich, które będziemy częściowo zużywać i regularnie uzupełniać. Warto przeglądać zapasy co kilka miesięcy i sprawdzać terminy przydatności. Wśród zapasów na 3 dni powinny znaleźć się:
- minimum 3 litry wody na osobę na dobę
- żywność gotowa do spożycia
- apteczka: leki przyjmowane na stałe, przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwwymiotne, przeciwbiegunkowe, gaza, bandaże, opatrunki na oparzenia, rękawiczki jednorazowe, środki antyseptyczne, opaska do tamowania krwotoków, termometr i nożyczki, maseczki FFP3, folia termiczna
- środki czystości i higieny osobistej: papier toaletowy, chusteczki nawilżane, podpaski, pieluchy, środki dezynfekujące, worki na śmieci, wiadro z pokrywą
Poza tym warto mieć w domu następujące przedmioty:
- latarkę i radio na baterie lub na korbkę
- naładowany telefon
- ładowarkę
- naładowany powerbank, pasujące kable i baterie
- świeczki do użytku domowego
- zapalniczkę
- koce i śpiwory
- gotówkę w różnych nominałach
- taśmy, folie, zestawy do uszczelniania
- alternatywne źródło ogrzewania, które nie działa na prąd
Jakie inne informacje znajdziesz w poradniku bezpieczeństwa?
W poradniku bezpieczeństwa zostały omówione m.in. następujące kwestie:
- jak rozmawiać z dzieckiem o zagrożeniach
- rola Wojska Polskiego i sił ratowniczych w razie kryzysu
- co się stanie z twoją pracą w razie konfliktu zbrojnego itd.
- służba wojskowa i mobilizacja – kiedy wojsko może wezwać do obrony kraju
- co oznacza karta powołania na ćwiczenia wojskowe
