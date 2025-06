Agencja Reuters powołuje się na swoje anonimowe źródła. Zwycięzcą ma być europejskiej gigant Airbus, który dostarczy samoloty Airbus A220. W opcji podstawowej mowa jest o 47 maszynach. Zamówienie może być jednak rozszerzona aż do 84 maszyn. Tak duża liczba samolotów będzie potrzebna LOT-owi, by zapewnić lotnisku przesiadkowemu w Baranowie odpowiednio obsługę tras krajowych i europejskich. Zamówienie może być warte nawet kilkanaście mld zł. Jeśli informacja o wyborze Airbusa zostanie potwierdzona, to według ekspertów będzie można mówić o zaskoczeniu. W wyścigu o zlecenie długo faworytem był jedyny konkurent Airbusa – brazylijski Embraer. Ostatnio jednak szala przechylała się w stronę europejskiego giganta. W ostatnich miesiącach coraz więcej mówi się bowiem o promowaniu europejskiego i polskiego przemysłu. Airbus w przeciwieństwie do Embraera ma zaś zakłady w Polsce m.in. na warszawskim Okęciu. Nie jest wykluczone europejski gigant przekonał LOT argumentem, że to w Polsce będzie produkował dużą część komponentów do zamówionych maszyn.

Airbus zwiększy w Polsce produkcję

Mówił już zresztą o tym niedawnym wywiadzie dla DGP Sebastian Magadzio, szef Aibusa w Polsce.

Stwierdził m.in, że w ramach tego programu mowa jest o szerszym podejściu grupy Airbus do Polski i nowym otwarciu na nasz kraj, który stałby się strategicznym rynkiem dla firmy. Wiązałoby się to z większym zaangażowaniem w zakupy od polskich podmiotów np. komponentów i z większą współpracą z polskim przemysłem. Magadzio zapowiada m.in. pogłębienie współpracy ze spółkami doliny lotniczej.

Obecnie w zakładach Airbus Poland na Okęciu wytwarza są części do maszyn wojskowych i struktury lotnicze do samolotów cywilnych.