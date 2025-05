Wczoraj Barbara Nowacka, minister edukacji ugięła się pod presją oświatowych związków zawodowych i zapowiedziała, że zlikwiduje nauczycielom godziny dostępności dla uczniów i rodziców. Zapowiedziała też pracę nad wypłatą nauczycielom nadgodzin za udział m.in. w kilkudniowych wycieczkach szkolnych.

Wszystko wskazuje więc na to, że po trzech latach funkcjonowania tzw. godziny dostępności (określanej potocznie godzinami czarnkowymi) zostaną zlikwidowane. Jest to rozwiązanie przewidziane w art. 42 ust. 2f ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 986 ze zm.). Zgodnie z nim nauczyciel w ramach zajęć i czynności jest obowiązany do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny w ciągu dwóch tygodni. W tym czasie, odpowiednio do potrzeb, nauczyciel prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców. Obecnie na tej podstawie rodzic może poprosić o spotkanie w celu omówienia wyników nauki swojego dziecka. W tym czasie uczniowie mogli też konsultować się z nauczycielem, a nawet poprawiać prace klasowe, co było kwestionowane przez organizacje związkowe.