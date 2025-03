Wasilewska-Semail: Naszym celem jest stworzenie silnej i konkurencyjnej firmy na rynku przewozów towarowych, chcemy odbudować udziały rynkowe i odzyskać rentowność. W ciągu trzech lat nasz udział w rynku powinien wzrosnąć do 35 proc.

Jeszcze w 2012 r. spółka PKP Cargo przewoziła połowę masy towarów na polskich szynach. W 2024 r. ten udział spadł do ok. 28 proc. Jak chcecie ograniczyć te spadki?

Zarząd PKP Cargo S.A. w restrukturyzacji cały czas dąży do ustabilizowania udziału spółki w rynku i zahamowania trendu spadkowego. Już obserwujemy lekki wzrost udziału, ale jeszcze za wcześnie mówić o tym, żebyśmy mieli do czynienia z trendem wzrostowym. Dążymy do odbudowy naszej pozycji rynkowej. Na pewno trudno będzie, żebyśmy wrócili do takiego poziomu jak dekadę temu tzn. do połowy rynku. Musimy mieć na uwadze, że rynek kolejowych przewozów towarowych znacząco się zmienił. Na koniec 2024 r. mieliśmy 126 podmiotów uprawnionych do realizowania takich przewozów. Jest to wzrost o ok. 50 proc. w stosunku do 2014 r. Odzyskiwanie pozycji na tak konkurencyjnym rynku będzie wymagało głębokich zmian, zwłaszcza jakościowych przy jednoczesnym zachowaniu efektywności kosztowej.

Jaki udział w rynku firma chce osiągnąć w 2030 r.?

Będziemy dążyć, do tego żeby w najbliższych trzech latach nasz udział w przewozach wzrósł do 35 proc.

Za trzy kwartały 2024 r. spółka miała prawie 800 mln zł straty. Jakie są plany co do poprawienia rentowności ? Kiedy spółka może wyjść na plus?

Dzięki podjętym już środkom restrukturyzacyjnym i optymalizacyjnym strata, którą ponosimy od ubiegłego roku, systematycznie maleje. Proces odzyskiwania rentowności będzie wymagał czasu. Wzrost konkurencyjności na rynku skutkuje spadkiem cen przewozów. Dodatkowo procesy dekarbonizacyjne w gospodarce, zmiany miksu energetycznego i ocieplenie, wpływające na spadek liczby dni grzewczych w ciepłownictwie, powodują spadki w przewozach węgla, który jest ciągle dominującą grupą towarów portfelu PKP Cargo. Proces restrukturyzacji zatrudnienia zakończyliśmy dopiero w ostatnim kwartale 2024 r., więc także jego efekty i wpływ na wynik widoczne będą w dłuższej perspektywie.

Jak będzie wyglądać restrukturyzacja firmy w najbliższym czasie?

Spółka jest w trakcie finalizacji planu restrukturyzacyjnego, który wymagał szczegółowych analiz ekonomicznych i finansowych. Nadal prowadzone są prace nad elementami planu, w tym nad modelem biznesowym i finansowym spółki i grupy kapitałowej. Konieczne jest także określenie dokładnej roli PKP Cargo w ramach opracowywanej nowej strategii dla całej grupy. Zarządczyni masy sanacyjnej z uwagi na złożoność planu i konieczność uwzględnienia w nim wszystkich 20 spółek grupy złożyła wniosek o przesunięcie terminu jego złożenia do końca czerwca 2025 r. O jego szczegółach jeszcze nie możemy mówić. Można zaś ogólnie stwierdzić, że plan restrukturyzacji przewiduje w średnim terminie wzmocnienie pozycji rynkowej spółki i całej grupy. Zarząd ma jasno określony pomysł na to, jak spółka ma funkcjonować w przyszłości oraz strategię opartą o wzrost udziałów w określonych segmentach rynku. Zamierzamy skoncentrować się na marżowych obszarach i ograniczyć aktywność w segmentach schyłkowych. Naszym celem jest stworzenie silnej i konkurencyjnej firmy na rynku przewozów towarowych, chcemy odbudować udziały rynkowe i odzyskać rentowność. Chcemy, żeby jeszcze przed złożeniem planu restrukturyzacyjnego część działań została wdrożona. Chodzi np. o sprzedaż zbędnych nieruchomości czy zbędnego taboru.

Spółka PKP Cargo zwolniła w 2024 r. ponad 3600 pracowników. Czy będą dalsze zwolnienia?

Szczegóły dotyczące dalszych działań w tej kwestii zawarte będą w planie restrukturyzacji.

Jakie towary zamierzacie przewozić w najbliższych latach?

W tym przypadku szczegółowe założenia też zostaną zawarte w tym planie. Oczywiście będzie on uwzględniał to, co dzieje się w głównym segmencie masowym, tj. transporcie węgla. Nadal jest to bardzo istotna część naszego rynku, ale będzie się on kurczył w następnych latach, bo planowane są kolejne wyłączenia bloków węglowych. Bardzo istotny jest dla nas rynek kruszyw, który w tym roku powinien ukształtować się na podobnym poziomie jak w 2024 r. Spodziewamy się odbicia w 2026 r. Wpływ na to będzie miało rozpoczęcie realizacji większej liczby inwestycji infrastrukturalnych. Jako ważne identyfikujemy także branże: chemiczną, nawozową czy przewozy kontenerów. Segment przewozów intermodalnych jest jednym z najbardziej przyszłościowych i planujemy dynamicznie się w nim rozwijać. Także w obszarze międzynarodowym.

Które kierunki międzynarodowe są najbardziej perspektywiczne?

Ten segment rozwijamy głównie poprzez spółkę PKP Cargo International z naszej Grupy. Dzięki niej mamy mocną pozycję w Czechach, ale działamy też na Słowacji, Węgrzech i w Słowenii. Dzięki strukturze PKP Cargo International już dziś z powodzeniem realizujemy trasy łączące fabryki w Czechach i Słowacji z portami nad Adriatykiem. Jesteśmy w stanie realizować przewozy od Bałtyku do Adriatyku, pomaga nam w tym rozbudowa terminala w Paskowie pod Ostrawą, który jest położony w połowie drogi między tymi morzami. Jesteśmy paneuropejskim przewoźnikiem i chcemy w tym kierunku się rozwijać. Chcemy też budować swoją siłę w korytarzu kolejowym Wschód - Zachód tzn. od granicy z Ukrainą w stronę Niemiec i Niderlandów. Już teraz sukcesywnie rozwijamy naszą obecność realizując przewozy w stronę niemieckich i niderlandzkich portów. Widzimy też pole do rozwoju na granicy niemiecko-czeskiej, ponieważ korytarz Czechy-Niemcy jest jednym z ważniejszych w naszej części Europy i chcemy być tam obecni na całej długości trasy.

Jakie są szanse na rekompensatę dla spółki po wejściu w życie decyzji węglowej z 2022 r., kiedy musieliście porzucić dużą część zleceń i skupić się na przewozie tego paliwa?

W tym momencie trudno oszacować szanse na rekompensatę i będąc odpowiedzialnym wobec rynku i inwestorów nie możemy składać żadnych deklaracji. Obecnie zarząd wraz z zewnętrznymi podmiotami kontynuuje proces precyzyjnego oszacowania skutków finansowych decyzji węglowej, w tym skali strat pośrednich, które miały znaczący wpływ na wyniki spółki po trzech kwartałach 2024 r. ©℗

Miłośników kolei w zeszłym roku zaniepokoiła pojawiająca się informacja, że podlegający wam skansenem taboru w Chabówce może zostać zlikwidowany. Co dalej z tą placówką?

Obecnie trwają rozmowy między PKP Cargo S.A. w restrukturyzacji a pozostałymi spółkami Grupy PKP na temat formuły funkcjonowania skansenu. Należy podkreślić, że nadrzędnym celem całej Grupy PKP jest zachowanie skansenu, jako bezcennego dziedzictwa historii kolei w obecnym kształcie funkcjonalnym. tj. ekspozycja stała nieczynnych pojazdów, ale przede wszystkim utrzymanie procesu naprawczego i uruchamianie pociągów retro jako najcenniejszego waloru Chabówki. Będziemy informowali, gdy zapadną finalne decyzje.