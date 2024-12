Po raz drugi obejmiemy przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. To nie tylko wielka odpowiedzialność, ale także unikalna okazja, by z Warszawy mówić o tym, jak powinna wyglądać Wspólnota w przyszłości.

W obliczu narastających zagrożeń i wyzwań nasze przewodnictwo będzie czasem intensywnej pracy na rzecz budowy bezpiecznej, konkurencyjnej i równej Europy. Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej stawia na bezpieczeństwo w siedmiu wymiarach – wewnętrznym, zewnętrznym, energetycznym, ekonomicznym, zdrowotnym, żywnościowym i informacyjnym. W każdym z nich jest wiele do zrobienia. Wyzwania związane z bezpieczeństwem zajmują dziś głowy i serca wszystkich Europejczyków.

Polska prezydencja ma miejsce w momencie wyjątkowym, pełnym geopolitycznych wyzwań - wojna w Ukrainie, nowa administracja w Białym Domu, czy wybory w Niemczech. A także w znaczącym momencie z punktu widzenia unijnego kalendarza. Mamy nową Komisję Europejską i nowy Parlament.

► Bezpieczeństwo zewnętrzne. Ostatnie lata naznaczone są wojną w Ukrainie, o której nie możemy zapominać i do której nie możemy się przyzwyczajać. Dlatego tak ważne jest ciągłe wspieranie naszych wschodnich sąsiadów. Bezpieczeństwo zewnętrzne to też wzmocnienie potencjału obronnego Unii. Chcemy wspierać inicjatywy obronne i przemysł zbrojeniowy oraz rozwijać infrastrukturę wojskową starego kontynentu. Szczególnie ważne będą zabiegi o wsparcie budowy umocnień na granicy z Rosją i Białorusią (Tarcza Wschód, Kopuła Europejska i Bałtycka Linia Obrony). To inwestycja w stabilność i pokój, ale także solidarność pomiędzy państwami członkowskimi.

► Bezpieczeństwo wewnętrzne i odporność. Ostatnie miesiące przyniosły dramatyczne w skutkach nagłe zjawiska klimatyczne, takie jak powódź w Kotlinie Kłodzkiej czy Walencji. Podobne zdarzenia nie mogą zagrażać życiu i zdrowiu Europejczyków, nie mogą też niszczyć ich majątków . Wspólna praca nad naszym bezpieczeństwem wewnętrznym stanowi cel na Polską prezydencję. Dotyczy to również nowej wizji polityki migracyjnej przedstawionej przez premiera Donalda Tuska.

► Energia dla Europy. Europa musi jak najszybciej uniezależnić się od rosyjskich źródeł energii. Polska prezydencja podejmie starania na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego Unii, obejmującego zarówno fizyczną infrastrukturę, jak i cyberbezpieczeństwo. W planach jest przegląd polityki energetycznej UE oraz stworzenie warunków do obniżenia cen energii, tak ważnych dla konkurencyjności gospodarki. Wobec zielonej transformacji dużą wagę przywiązujemy do tego, kto jest właścicielem ekologicznych technologii. Kolejny element bezpieczeństwa energetycznego to bezpieczny Bałtyk – obszar rozwoju naszej infrastruktury krytycznej.

► Ożywienie gospodarcze. UE potrzebuje nowego impulsu do wzrostu gospodarczego. Polska będzie działała na rzecz ograniczenia zbędnych regulacji i ułatwienia działania unijnego rynku wewnętrznego. Istotne będzie wspieranie innowacji, cyfryzacji oraz równego dostępu do zasobów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Przygotowujemy także grunt pod negocjacje nowych Wieloletnich Ram Finansowych, które zadecydują o przyszłości inwestycji w Europie.

► Zdrowie psychiczne dzieci. Polska prezydencja na pewno zajmie się również tematem wsparcia zdrowia psychicznego dzieci. We współpracy z wszystkimi państwami Unii Europejskiej przygotujemy raport, który w niespotykanym wcześniej stopniu zbada wpływ mediów społecznościowych na dobrostan psychiczny najmłodszych.

► Bezpieczeństwo informacyjne. Fake newsy i dezinformacja to dziś narzędzia wojny hybrydowej. Polska prezydencja podejmie kroki niezbędne do eliminowania nieprawdziwych informacji oraz zajmie się edukacją związaną z tematami europejskimi.

W czasach, gdy Europa zmaga się z wieloma wyzwaniami, Polska chce być liderem zmian, które wzmocnią wspólnotę i pozwolą jej skutecznie reagować na zagrożenia. Będziemy musieli pokazać gotowość do odgrywania bardziej aktywnej roli w budowaniu europejskiego konsensusu i solidarności. To szansa na wyznaczenie nowych standardów współpracy, które będą korzystne dla całej UE. Silna Polska w silnej Unii Europejskiej to nasza wizja i cel, który będziemy konsekwentnie realizować. ©Ⓟ