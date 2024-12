Od 1 kwietnia 2025 r. zmieni się wysokość stawek VAT na niektóre towary. Reeksporterzy aut osobowych odzyskają akcyzę, nie będzie też integracji kas fiskalnych z terminalami płatniczymi.

Zmiany te zakłada projekt nowelizacji, którym ma się zająć Rada Ministrów na dzisiejszym posiedzeniu.

Stawki VAT

Projekt przewiduje zmiany w stawkach VAT po czterech latach funkcjonowania nowej matrycy stawek. W związku z tym:

obniżony z 23 proc. do 5 proc. ma zostać VAT od kubeczków menstruacyjnych,

0-proc. stawką VAT zostaną objęte dostawy statków ratowniczych i łodzi ratunkowych, wykorzystywanych na morzu, a niebędących statkami i łodziami pełnomorskimi,

przedłużone ma być zastosowanie 8-proc. VAT od wyrobów medycznych dopuszczonych do obrotu na podstawie poprzednio obowiązującej ustawy o wyrobach medycznych (z 20 maja 2010 r.) – do ich fizycznego zużycia. Obecnie z art. 145c ustawy o VAT wynika, że 8-proc. stawka podatku na takie wyroby obowiązuje tylko do 27 maja 2025 r.

8-proc. stawką mają być bezterminowo objęte wykorzystywane w produkcji rolnej niektóre: nawozy, środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu, podłoża do upraw, produkty fermentacyjne, nawozowe produkty mikrobiologiczne, środki ochrony roślin (wymienione będą w poz. 10a i 10b załącznika nr 3 do ustawy o VAT).

Dziś te ostatnie są objęte obniżoną (8-proc.) stawką na postawie rozporządzenia z 9 grudnia 2023 r. (Dz.U. poz. 2670 ze zm.), ale tylko do końca 2024 r. Dlatego minister finansów zamierza znowelizować to rozporządzenie i przedłużyć zwolnienie do końca marca 2025 r., tak aby nie powstała trzymiesięczna luka w stosowaniu obniżonej stawki. Projekt nowelizacji rozporządzenia został już opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Potem, od 1 kwietnia 2025 r., wejdzie już w życie wspomniana nowelizacja ustawy o VAT.

Odwrotne obciążenie

Nowelizacja ustawy o VAT nie ograniczy się tylko do zmiany stawek podatku. Do końca 2026 r. ma zostać przedłużone obowiązywanie mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT dla nabywców uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, gazu w systemie gazowym oraz prądu w systemie elektroenergetycznym.

Obecne przepisy przewidują takie rozwiązanie tylko do końca lutego 2025 r. Dlatego zmiany w tym zakresie weszłyby w życie wcześniej niż większość przepisów nowelizacji ustawy, bo już 28 lutego 2025 r.

Akcyza od aut

W ramach tej samej nowelizacji są planowane również zmiany w akcyzie. Będą one korzystne dla firm, które czasowo rejestrują samochody osobowe w Polsce wyłącznie w celu wywiezienia ich za granicę (nigdy nie użytkują ich w naszym kraju). Nowe przepisy umożliwią odzyskanie zapłaconej od tych pojazdów akcyzy (dziś fiskus tego odmawia).

Nie będzie można odzyskać podatku, jeżeli samochód osobowy zostanie ponownie zarejestrowany w terminie roku od dnia dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu.

Nowe zasady będą miały zastosowanie również do samochodów, dla których obowiązek podatkowy powstanie jeszcze przed dniem wejścia w życie nowelizacji, natomiast do wewnątrzwspólnotowej dostawy albo eksportu dojdzie po 31 marca 2025 r.

Projekt zakłada, że zwolnione z akcyzy zostaną samochody osobowe rejestrowane w kraju, które będą przedmiotem badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Kasy fiskalne

W projekcie nowelizacji przewidziano także, że przedsiębiorcy nie będą musieli integrować kas fiskalnych online z terminalami płatniczymi. Dane o płatnościach będą już zawsze przekazywać fiskusowi agenci rozliczeniowi.

Przypomnijmy, że przejściowo obowiązek integracji został przesunięty do 1 kwietnia 2025 r. – ustawą o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1685). Teraz ma zostać całkowicie zniesiony.