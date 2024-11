Tylko do 30 listopada 2024 r. rodzice mogą ubiegać się o świadczenie dobry start w tegorocznej edycji. Po tym dniu można złożyć wniosek do ZUS jedynie wtedy, gdy dziecko powyżej 20 lat uzyska po 30 listopada orzeczenie o niepełnosprawności.

Trwa nabór wniosków o świadczenie na szkolną wyprawkę

Świadczenie dobry start umożliwia rodzicom uzyskanie 300 zł raz w roku na wyprawkę szkolną dla dziecka. Tzw. 300 plus przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. Wsparcie nie przysługuje na dziecko rozpoczynające naukę w tzw. zerówce. Nie uzyskają go również studenci.

Jak złożyć wniosek o świadczenie dobry start?

Nabór wniosków ruszył 1 lipca. O świadczenie można ubiegać się tylko drogą elektroniczną przez:

Platformę Usług Elektronicznych ZUS (eZUS),

aplikację mZUS,

portal Emp@tia,

bankowość elektroniczną.

Szczegóły dotyczące złożonego wniosku (np. informacje o przyznaniu świadczenia) można sprawdzić w platformie ZUS oraz aplikacji mZUS.

Kiedy wypłata 300 plus w okresie 2024/2025?

Większość rodziców złożyła już wnioski, chcąc uzyskać świadczenie jak najszybciej. Jeżeli rodzic zawnioskuje o wsparcie w listopadzie, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinien dokonać wypłaty w ciągu dwóch miesięcy. Chociaż ZUS często podkreśla, że przelewy są realizowane znacznie szybciej, to zgodnie z przepisami wniosek złożony pod koniec listopada może oznaczać wypłatę świadczenia nawet w przyszłym roku. Pieniądze zostaną wypłacone na rachunek bankowy podany we wniosku. Świadczenie dobry start jest zwolnione z opodatkowania i nie podlega też egzekucji.