W sezonie letnim sieci handlowe potrzebują sporą liczbę pracowników sezonowych w turystycznych miejscowościach. Biedronka zachęca swoich aktualnych pracowników do delegacji i szuka nowych. Z kolei Żabka planuje prawdziwą ekspansję nad Bałtykiem.

Niebawem zacznie się lato i Polacy tłumnie ruszą do urokliwych, turystycznych miejscowości. W związku z tym, potrzebna jest też większa ilość pracowników na miejscu. Gastronomia, hotelarstwo czy właśnie handel. Oprócz sezonowych stoisk z goframi, lodami czy pamiątkami, swoje sezonowe sklepy zamierza otworzyć również Żabka. Z kolei Biedronka również zamierza zwiększyć zatrudnienie w obleganych przez turystów lokalizacjach.

Biedronka zachęca do przeprowadzki

Swoich aktualnych pracowników Biedronka zachęca do letniej delegacji, by pracowali przykładowo nad morzem. Ich doświadczenie w zatłoczonych klientami sklepach może być latem bezcenne. Nowym, sezonowym pracownikom sieć oferuje 28.10 zł brutto za godzinę pracy. W niektórych miejscowościach również nocleg, wyżywienie i zwrot kosztów przejazdu. Dla młodych ludzi szukających wakacyjnego zarobku może to być naprawdę kusząca oferta.



Jeśli sklep będzie osiągał satysfakcjonujące wyniki, to sezonowi pracownicy mogą też liczyć na "nagrodę letnią", w wysokości 600 zł brutto miesięcznie. Dotyczy to osób zatrudnionych na stanowisku kasjer-sprzedawca. W tym przypadku nie ma znaczenia czy to pracownik z doświadczeniem, czy debiutant.



Biedronka zachęca też studentów, którzy mogą odbyć w firmie trzymiesięczne płatne praktyki letnie. Wynagrodzenie od 4800 zł brutto miesięcznie.

Ekspansja Żabki nad morzem

Żabki rosną jak grzyby po deszczu, to wie mieszkaniec praktycznie każdego zakątka Polski. Latem sieć planuje prawdziwą ekspansję nad pięknym polskim wybrzeżem Bałtyku. W tym roku otworzy się ponad 140 takich sezonowych Żabek, przykładowo w Dziwnowie, Helu, Karwi, Łebie, Mielnie, Rowach i Pucku. Tak więc turyści spędzający urlop nad Bałtykiem z pewnością nie będą mieli problemu, by znaleźć Żabkę.



Sieć handlowa zapewni franczyzobiorcom pawilon z całym wyposażeniem. Jeśli chodzi o zatrudnianie pracowników i wynagrodzenie dla nich, tutaj decyzje należą już właśnie do franczyzobiorców.